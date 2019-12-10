Google рассказал, что искали белорусы в Интернете в 2019 году

Источник материала: Аргументы и факты

Google проанализировал поисковые запросы белорусов и представил рейтинг самых популярных за 2019 год. По результатам исследования, в первой десятке популярных запросов – знаменитости, сериалы и мероприятия.

Самый большой интерес у белорусских пользователей вызвала ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова. На втором месте – актриса Анастасия Заворотнюк. В числе популярных запросов представлены сериалы – восьмой сезон «Игры престолов», «ИП Пирогова» и мини-сериал «Чернобыль» от телеканала HBO. На седьмом месте среди запросов – перепись населения Беларуси. Десятую позицию заняли Европейские игры.

В категории «Персона» белорусы чаще всего искали информацию о певице Юлии Началовой, актрисе Анастасии Заворотнюк и президенте Украины Владимире Зеленском. В числе запросов – персоны, ушедшие из жизни в 2019 году: Децл, Алла Вербер, Ирина Цывина. В топ-10 по запросам оказались и белорусы: исполнитель Тима Белорусских и теннисистка Арина Соболенко.

Самым популярным фильмом по запросам белорусов в 2019 году стала экранизация комиксов Marvel о приключениях команды супергероев Мстителей «Мстители. Финал». Второй по популярности – психологический триллер «Джокер». Третье место занял комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». В категории «Сериал года» белорусы чаще искали сериалы «Игра престолов», «ИП Пирогова» и «Чернобыль». Среди «ТВ-шоу» лидируют: «Евровидение 2019», «План Б» и 20-й сезон «Битвы экстрасенсов».

В 2019 году белорусов больше всего интересовала покупка вентилятора, автомобиля в Германии и кондиционера. В категорию «Покупка года» также вошли запросы на приобретение электросамоката, бассейна, компьютера, билетов на Европейские игры, батута и теплицы. Традиционно белорусы интересуются покупкой велосипеда.