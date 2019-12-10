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Минобороны: сбежавший солдат найден. Неофициально: сбежал из-за дедовщины

11.12.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал Министерства обороны сообщает, что "военнослужащий срочной службы, сегодня ночью оставивший воинскую часть, найден".



"Дознаватели военной комендатуры устанавливают причины самовольной отлучки", - скупо говорится в сообщении канала.

И больше никаких подробностей.


Тем временем, как сообщает в своем телеграм-канале Nexta, "причина самовольной отлучки - неуставные взаимоотношения (дедовщина)".

И почему это нас не удивляет?

Напомним, солдат сбежал, еще даже не успев присягнуть "на верность Родине", то есть довели уже в самом начале. 

И как же бедолаге после этого еще служить почти полтора года?
 
 
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Телеграм-канал Министерства обороны сообщает, что "военнослужащий срочной службы, сегодня ночью оставивший воинскую часть, найден".
 
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