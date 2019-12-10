Минобороны: сбежавший солдат найден. Неофициально: сбежал из-за дедовщины









"Дознаватели военной комендатуры устанавливают причины самовольной отлучки", - скупо говорится в сообщении канала.





И больше никаких подробностей.









Тем временем, как сообщает в своем телеграм-канале Nexta, "причина самовольной отлучки - неуставные взаимоотношения (дедовщина)".





И почему это нас не удивляет?





Напомним, солдат сбежал, еще даже не успев присягнуть "на верность Родине", то есть довели уже в самом начале.





И как же бедолаге после этого еще служить почти полтора года?