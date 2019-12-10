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Грета Тунберг стал человеком года по версии журнала Time
11.12.2019 17:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии американского журнала Time.
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"Это был год, когда климатический кризис вишел из-за кулис в центр внимания, рассеянного политического шума прямо в мировую повестку дня. И никто не сделал больше, чтобы это произошло, чем Грета Тунберг. Значимые изменения редко происходят без стимулирующей силы влиятельных людей. По этой причине она является Человеком года в 2019 году", - написал главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.
Как известно, на прошлой неделе Тунберг завершила свое путешествие через Атлантику на катамаране, прибыв в Лиссабон накануне визита на климатический саммит в Мадриде.
В сентябре Тунберг была названа одной из четырех человек, которые получили премию "За правильный образ жизни", также известную как "альтернативный Нобель".
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16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии американского журнала Time.
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