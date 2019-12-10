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Тело 29-летнего парня было обнаружено в районе улицы Притыцкого в Минске

11.12.2019 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 декабря примерно в полдевятого утра в Минске было обнаружено тело молодого человека. 

Как сообщает БЕЛТА, тело 29-летнего парня находилось в районе лесополосы вблизи улицы Притыцкого. Он был обнаружен повешенным. 

К месту происшествия была направлена СОГ. Назначено проведение судмедэкспертизы. Согласно предварительным данным, смерть не носит криминального характера. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 декабря примерно в полдевятого утра в Минске было обнаружено тело молодого человека.  Как сообщает БЕЛТА, тело 29-летнего парня находилось в...
 
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