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Тело 29-летнего парня было обнаружено в районе улицы Притыцкого в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 декабря примерно в полдевятого утра в Минске было обнаружено тело молодого человека.
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К месту происшествия была направлена СОГ. Назначено проведение судмедэкспертизы. Согласно предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
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Новости Беларуси. 11 декабря примерно в полдевятого утра в Минске было обнаружено тело молодого человека. Как сообщает БЕЛТА, тело 29-летнего парня находилось в...
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