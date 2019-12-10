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Похудевшая на 39 кг девушка - о том, что раньше делала не так

11.12.2019 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Реальный ЗОЖ»: белорусы рассказывают о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и считают, во сколько это обошлось. 22-летняя Виктория Януть рассказывает о том, как похудела на 39 кг и почему не могла добиться такого результата раньше.


Фото: из личного архива героини

— Проблема с лишним весом у меня была всегда, а осознание ее существенности появилось недавно. Я гналась за красотой, худобой и вниманием. Пробовала разные диеты, периодически занималась спортом. Ничего не понимала в похудении и как оно работает: получалось — хорошо, не получалось — съем еще вафельку. Возвращаясь назад, я осознаю, что чуть больше года назад мои родители начали воспитательную работу над моим восприятием лишнего веса. Своим примером показали, что худеть возможно, и главное, просто.

2 января я установила калькулятор калорий. По правде говоря, тогда в моей голове не было никакой цели. Меня просто пугала цифра больше 110 кг на весах. Калькулятор показал мне норму в 1700 калорий. Как обычная женщина, я твердо решила есть не более 1400, чтобы быстрее похудеть. Так к апрелю весила 100 кг. Все было довольно просто.

В апреле мне позвонила мама и сказала, что зал рядом с работой открывает набор на новый сезон проекта, в котором худеют людей. Проект длился два месяца, стоимость одного — 190 рублей. В цену входил безлимитный абонемент в зал, две силовые тренировки с тренером и поддержка диетолога.

На проекте за мной закрепили тренера Александра, который, сам того не ведая, за месяц подтолкнул меня к верной постановке целей и пониманию процесса похудения. На первой тренировке он сказал: «Если тебе надо доехать до Варшавы, ты машину заправишь до Варшавы — или до Бреста, чтобы осознанно не доехать?» Фраза показалась мне настолько очевидной, что я была в шоке. И вообще не понимала причины, по которой я не придерживалась такого же правила в подсчете ежедневной нормы калорий.

Я пришла к тренеру, когда весила 100 кг, сейчас мой вес 77 кг. С самого начала самостоятельного похудения сброшено 39 кг. Моя цель — быть около 55 кг. Плавно и медленно я двигаюсь к ней. Подход тренера был именно таким, который я искала: простой и четкий, понятный и адекватный. Сейчас расходы на спорт такие: абонемент в зал — 100 рублей, персональные тренировки — 120 рублей. В неделю у меня пять тренировок: две силовые и три кардио.

Единственная дорогостоящая вещь в моем тренировочном гардеробе — кроссовки. Из штанов я быстро начинаю выпадать, поэтому они самые дешевые и стоят около 10 рублей. На мой взгляд, абсолютно не важно, в какую фирму вы одеты в зале.


Фото: из личного архива героини

Основа похудения — питание. Диетолог на проекте не шла на контакт, отказывалась объяснять что-либо, просчитывать заново калораж, который по всем международным формулам не сходился с ее подсчетами. Так началось мое самостоятельное изучение темы. Перелопатив научно-популярную литературу и просидев много дней подряд с формулами и калькулятором, я пришла к выводу, что не так страшен черт, как его малюют.

Многие скажут: «Конечно, на словах все просто. А как не жрать-то, когда все так вкусно?» Основная работа, которую пришлось провести — это работа головой. Осознание того, что в долгосрочной перспективе переедание и лишний вес калечат, уменьшают качество жизни и не приносит никакой пользы.

Сейчас у меня нет никаких ограничений в еде, кроме нормы в 1600 калорий (для меня это дефицит). Сегодня, например, выходной день, и я хочу побаловать себя:

Прием пищи

 Состав Калораж
Завтрак жареная яичница со шпинатом, творожным сыром и сметаной 540
Обед филе с помидорами 212
Ужин пельмени со сметаной 730
Перекусы шоколад 212
Итого   1694 ккал

Еду взвешиваю в сухом или сыром виде перед каждым приемом пищи. Если ем вне дома, то прошу официанта сказать калорийность блюда. Конкретного меню нет. У меня выделено на еду 80 рублей в неделю. Этого вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать и питаться разнообразно.

Итого на еду и тренировки я трачу 560 рублей в месяц: 320 рублей на питание, 120 на силовые тренировки, 100 на абонемент в зал и 20 рублей — дополнительные расходы.

Главную ошибку я сделала еще в детстве: садиться на диеты без понимания, что это такое. Сейчас я против четких цифр и конкретики: «Будем есть на 1200 ккал, куриную грудку три раза в день и кашу по утрам». Ни в коем случае не говорю, что это плохо или вредно. Просто стоит задать вопрос: «Почему кашу, а не фасоль, почему три раза в день, а не пять?». Каждый человек индивидуален, у каждого свои предпочтения и ритм жизни. И почему кто-то считает, что может навязать свой образ жизни и питания? Каждый человек идет своей дорогой. Себе помочь можешь только ты сам.

Совет, который я бы хотела дать себе много лет назад и всем сейчас — разбирайтесь в деталях и сути процесса. Никто не любит вас и ваше здоровье больше вас самих. Как только вы понимаете, что происходит внутри, становится легко корректировать питание и тренировочный процесс. И помните: «Идиот с планом может победить гения без плана».

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Теги: Брест
 
 
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22-летняя Виктория Януть рассказывает о том, как похудела на 39 кг и почему не могла добиться такого результата раньше.
 
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