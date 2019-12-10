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И там, и там главное – команда! Председатель первички объединил любителей футбола

11.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

И там, и там главное – команда! Председатель первички объединил любителей футбола

Председатель первичной профсоюзной организации Вороновской центральной районной больницы создал футбольную команду и на своем примере доказывает, что при желании можно совмещать работу, активные тренировки и общественную жизнь. 

Спортом Дмитрий Белькевич занимается с детства. Пробовал себя в разных видах, но остановился на мини-футболе, а несколько лет назад загорелся идеей создать свою команду. «Метеор» сегодня объединяет 16 игроков – спасателей, врачей, энергетиков, дорожников, работников сферы ЖКХ, учащихся колледжа.

– Вначале играли «для себя», а потом захотелось чего-то большего, и мы вступили в Лидскую мини-футбольную лигу. За звание чемпионов в ней борются 12 команд. Теперь играем с сильными соперниками, что позволяет развиваться, – рассказывает Дмитрий.

– Тренируемся трижды в неделю, в выходные ездим на матчи. Такой насыщенный график не мешает, наоборот, помогает расслабиться после работы. В будущем планируем заявить команду на областные соревнования.

Весной Белькевич в составе сборной профсоюза работников здравоохранения участвовал в международном турнире по футболу среди врачей СНГ. Наши спортсмены-любители тогда заняли 4-е место. Проявил себя Дмитрий и на Республиканском турнире по мини-футболу среди работников здравоохранения в честь 115-летия ФПБ.


Стоит отметить, что герой нашего материала – единственный врач-оториноларинголог в Вороновском районе. 10 лет назад районная больница стала его первым рабочим местом. Четыре дня в неделю специалист принимает пациентов в Вороново, один раз – в городском поселке Радунь.

– Летом, когда жарко, люди обращаются в основном с ангиной, в сентябре – октябре приводят детей с отитами. Непогода, слякоть – начинаются ОРВИ, а потом, к сожалению, возможны осложнения, – рассказывает Дмитрий. – Отдельная тема – посторонние предметы в носу и ушах. У меня даже целая «коллекция» инородных тел собрана: мелкие детали игрушек, камушки, вишневые косточки. Иногда приходится выходить на работу ночью и в выходные. Отношусь к этому с пониманием.


Председателем первички Белькевича избрали в начале сентября. К общественной нагрузке он отнесся со всей серьезностью. В профсоюзной работе, как и во врачебном деле, руководствуется принципом «не навреди» и, принимая решения, взвешивает все «за» и «против». Своей основной задачей считает сохранить и постепенно расширять социальные гарантии для сотрудников коллектива, заложенные в колдоговоре.

– Планируем также поддержать интерес коллег к здоровому образу жизни и спорту. Например, с октября этого года у нас увеличен размер выплат за участие в районных соревнованиях, – отмечает Дмитрий. – За последние 5 лет в больнице стало значительно больше молодежи. Хочется сплотить коллектив – все мы делаем одно дело и должны быть командой. Это важно не только в спорте.

Елена КАЯЧ

Фото автора, Жанны БАЙГОТ (снимки с Республиканского турнира по мини-футболу среди работников здравоохранения в честь 115-летия ФПБ), Олега БЕЛЬСКОГО.

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Председатель первичной профсоюзной организации Вороновской центральной районной больницы создал футбольную команду и на своем примере доказывает, что при...
 
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