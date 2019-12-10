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Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»

11.12.2019 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В парламенте Беларуси сформировали профильные комиссии: в Овальном зале выбрали их председателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»

Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»

Выдвижение на пост председателей Постоянных комиссий Палаты представителей проходит безальтернативно. На каждую должность – по одному претенденту. Процедура же самого голосования традиционна – с бюллетенями, кабинками и урной.

Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хотелось бы подчеркнуть необходимость активизации нашего диалога с парламентскими структурами по всему миру. У нас иного интересных стратегических инициатив, которые реально необходимы международному сообществу в современных условиях. Надо, чтобы голос Беларуси был услышан.

Отметим, что профильных комиссий в Палате представителей 14. Они охватывают все отрасли социально-экономического развития страны: от национальной безопасности до экономической политики, от законодательства до аграрной сферы.

«Есть определённые стратегические задачи». В парламенте Беларуси выбрали председателей профильных комиссий

Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»

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Савиных об оценке ОБСЕ выборов-2019 в РБ: «Это, своего рода, такой окончательный выхлоп. Который, я думаю, изменится через 3-5 лет»

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Новости Беларуси. В парламенте Беларуси сформировали профильные комиссии: в Овальном зале выбрали их председателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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