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Андрей Савиных: «Надо, чтобы голос Беларуси был услышан»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В парламенте Беларуси сформировали профильные комиссии: в Овальном зале выбрали их председателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выдвижение на пост председателей Постоянных комиссий Палаты представителей проходит безальтернативно. На каждую должность – по одному претенденту. Процедура же самого голосования традиционна – с бюллетенями, кабинками и урной.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Отметим, что профильных комиссий в Палате представителей 14. Они охватывают все отрасли социально-экономического развития страны: от национальной безопасности до экономической политики, от законодательства до аграрной сферы.
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Новости Беларуси. В парламенте Беларуси сформировали профильные комиссии: в Овальном зале выбрали их председателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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