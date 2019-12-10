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Россия встревожилась из-за усиления НАТО у границ Беларуси
11.12.2019 16:26 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Москва встревожена усилением активности НАТО у белорусских и российских границ, а также принятыми на саммите блока решениями об увеличении военных бюджетов.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Текст его выступления зачитали на научной конференции памяти А. А. Громыко в МГИМО, сообщает
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Москва встревожена усилением активности НАТО у белорусских и российских границ, а также принятыми на саммите блока решениями об увеличении военных бюджетов.
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