Источник материала: Ежедневник





Москва встревожена усилением активности НАТО у белорусских и российских границ, а также принятыми на саммите блока решениями об увеличении военных бюджетов.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Текст его выступления зачитали на научной конференции памяти А. А. Громыко в МГИМО, сообщает РИА Новости .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия встревожилась из-за усиления НАТО у границ Беларуси Москва встревожена усилением активности НАТО у белорусских и российских границ, а также принятыми на саммите блока решениями об увеличении военных бюджетов.

«Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других», — сказано в выступлении Лаврова о действиях НАТО в Европе на восточном направлении и о расширении военных трат в бюджетах стран-членов