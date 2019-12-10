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Шок! Утром в Минске нашли повешенного на дереве парня

11.12.2019 16:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром на улице Притыцкого в Минске нашли повешенного на дереве человека.



Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидцев.

«В 10 утра около ТЦ „Скала“, где инсталляция с оленями, за остановкой на дереве висел парень с портфелем, на месте были скорая и Следственный комитет», — сообщила очевидица.

В Следственном комитете подтвердили, что в этом районе на Притыцкого в лесополосе в 8.30 обнаружили тело 29-летнего парня. Утром там работала следственно-оперативная группа. 

Подробную информацию о личности умершего представитель УСК по Минску не разглашает. По предварительной информации, смерть парня не носит криминального характера, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
Теги: Минск
 
 
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Утром на улице Притыцкого в Минске нашли повешенного на дереве человека.
 
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