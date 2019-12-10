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В России задумали снизить беспошлинный порог на посылки из-за границы во всем ЕАЭС

11.12.2019 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В России задумали снизить беспошлинный порог на посылки из-за границы во всем ЕАЭС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать со странами ЕАЭС вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.

Поручение датировано 28 ноября, это резолюция на письмо первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил журналистам факт поручения. По его словам, резолюция Дмитрия Медведева на письме Антона Силуанова полностью звучит следующим образом: "В целом - согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств ЕврАзЭС". Эта резолюция "не означает, что это конечное решение, оно ещё будет обсуждаться, в том числе, и в Евразийской комиссии", - отметил Осипов.

С 1 января 2019 года в странах ЕАЭС стоимость зарубежных интернет-покупок, с которых взимается пошлина, была понижена до 500 евро с 1 тыс. евро в месяц. С 2020 года планируется снизить нормы ввоза до 200 евро - "это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее", напомнил пресс-секретарь премьера.

Минфин предлагает последовательно снизить порог до 100 евро (с июля 2020 года), 50 евро (с 2021) и 20 евро (с 2022 года).

 
 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать со странами ЕАЭС вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
 
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