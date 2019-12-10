Когда откроются елочные базары и какими будут цены

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По его словам, новогодние деревья из лесхозов будут продавать на 1,1 тыс. торговых площадок страны, передает БЕЛТА.

Елочные базары будет работать во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов.

В Минске будет только две точки продаж от лесхозов

В этом году продукция лесхозов практически не будет представлена в Минске. Это связано с изменившимися правилами предоставления торговых площадей.

«Приобрести новогодние деревья по государственным ценам жители столицы смогут только в двух точках: в ГЛХУ «Минский лесхоз» по адресу ул.Багратиона, 70, а также на елочном базаре по ул.Притыцкого, 146, где продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр», - сообщил первый замминистра.

Он отметил, что лесхозы Минской области будут активно торговать в примыкающих к столице Сенице, Колодищах, Гатово и других населенных пунктах.

О ценах

Цены на новогодние деревья от лесхозов почти такие же, как и в прошлом году. Валентин Шатравко сообщил, что средняя стоимость дерева до 1 м на базарах составит 9 рублей, от 1 до 2 м - 11, от 2 до 3 м - 16. В лесничествах цены будут несколько ниже: 7, 8 и 12 рублей соответственно.

Наиболее выгодные цены будут у лесхозов Брестской области: дерево до 1 м - от 5,9 рубля, от 1 до 2 м - от 7 рублей, от 2 до 3 м - от 9,5рубля.