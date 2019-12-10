Тариф праздничный. Сколько стоит поздравление на Новый Год?

Источник материала: Аргументы и факты

ДОМАШНИЙ

Согласно тарифам, представленным на официальном сайте РУП «Белтелеком», звонки со стационарного телефона тарифицируются поминутно. Стоимость минуты звонка по городу составляет меньше одной копейки – 0,0070 руб. Звонок по межгороду обойдется дороже – около 1,6 коп. Как позвонить из-за границы в Беларусь?

Звонки с домашнего телефона на мобильный в пределах Беларуси тарифицируются в зависимости от дня недели и времени суток. Так, в рабочие дни с 6.00 до 23.00 минута звонка обойдется в 0,067 руб., а вот позвонить 23.00 до 6.00 в рабочие дни, а также круглосуточно в выходные и праздничные дни стоит 0,046 руб. Поэтому поздравления на Новый Год выгоднее в данном случае после 11 часов вечера 31 декабря и весь день 1 января.

Позвонить с домашнего телефона за рубеж дороже. Стоимость звонка также тарифицируется в зависимости от времени суток (ночью звонить дешевле) и направления. К примеру, позвонить в Москву или Киев с 6.00 до 23.00 стоит 0,4 руб. за минуту, с 23.00 до 6.00 – 0,28 руб. Минута связи с абонентами в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане – 0,44 руб. и 0,308 руб. соответственно, в Азербайджане – 0,56 руб. и 0,392 руб.

Минута соединения с Варшавой, Римом, Вильнюсом, Берлином стоит 0,41 руб. днем и 0,287 руб. ночью. Минута звонка в Ригу, Таллинн, Будапешт, Вену, Софию, Бухарест, Белград, Прагу – 0,44 руб. и 0,308 руб., в Израиль, США, Канаду, Австралию, Японию, Китай – 0,625 руб. и 0,438 руб.



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МОБИЛЬНЫЙ

Звонки с мобильного телефона обычно тарифицируются исходя из выбранного оператора связи и тарифного плана. Как правило, выгоднее всего звонить тем абонентам, у кого такой же мобильный оператор. Стоимость минуты звонка внутри сети в среднем обходится в 5 коп., однако на популярных тарифах часто звонки внутри сети бесплатные. Позвонить операторам других сетей или на стационарный телефон в большинстве случаев дороже, минута подобного звонка в среднем стоит 10 коп. SMS-сообщение – от 55 коп. до 75 коп. в зависимости от оператора и тарифа, но стоит учитывать, что короткие сообщения, отправленные в другие страны, могут обходиться дороже, чем по Беларуси.

Некоторые тарифные планы предусматривают включенное число минут, которые можно израсходовать за месяц. Поэтому если 31 декабря вы видите, что у вас остается 100 бесплатных минут до конца месяца, то выгоднее всех поздравить именно в этот день, ведь неиспользованные минуты «сгорят», а с 1 января начнут «уходить» минуты нового месяца. При активных звонках их может не хватить до конца января.

Что касается международных звонков, то дешевыми их не назовешь. Минута звонка в страны СНГ и Грузию в среднем обойдется в 60 коп., в западноевропейские страны – около 1 руб., в другие страны – от 1,8 руб. и выше. Стоит учитывать, что включенные в абонентскую плату минуты обычно не распространяются на международные звонки.

КАК ЕЩЕ?

Практически забытые в наше время телеграммы при желании все еще можно отправить. От физлиц послания принимаются с квартирных телефонов по номеру службы приема телеграмм 166 (с 07.00 до 22.00), в сервисных пунктах РУП «Белтелеком», а также в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта». За одно слово в обыкновенной телеграмме в страны СНГ нужно заплатить 0,425 руб., в другие государства – 0,825 руб. При этом телеграммы принимают не во все страны, это нужно предварительно уточнить в специалиста. По Беларуси телеграммы дешевле, но за срочность придется доплатить.

Отправить обычную открытку или письмо по Беларуси сейчас стоит 54 коп. плюс стоимость самих открытки или конверта. Отправить обычную открытку за границу стоит 1,32 руб., простое письмо массой до 20 г – 1,68 руб.

Дешевле всего поздравить родственников и друзей по Интернету. С помощью популярных мобильных приложений и компьютерных программ Viber, Telegram, Skype, WhatsApp и других, а также соцсетей поздравить, считай, бесплатно можно кого угодно и где угодно. Но выгодным это будет в том случае, если Интернетом вы пользуетесь постоянно. Как правило, популярные тарифные планы домашнего Интернета у операторов стоят около 20-25 руб. в месяц. Однако мобильные операторы в большинстве случаев включают услугу пользования Интернетом в абонентскую плату. Совсем уж выгодно будет найти бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, которую обычно предоставляют кафе, рестораны, администрации вокзалов, аэропорта и т. п.