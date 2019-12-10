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Родные Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе у актрисы

11.12.2019 18:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе», — написали родные Анастасии Заворотнюк в инстаграм-аккаунте в ответ на появившуюся сегодня информацию, что у актрисы парализована часть тела.

«Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: „Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе“. А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра!» — написали близкие актрисы.

Они также добавили, что, как и ранее, не планируют общаться со СМИ, а «публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю».

Сегодня в некоторых российских СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк из-за опухоли в мозге парализовало всю правую часть тела. Утверждалось, что в настоящее время Заворотнюк передвигается только на инвалидной коляске. За ней ухаживают муж и мать.

 
 
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Родственники добавили, что, как и ранее, не планируют общаться со СМИ, а «публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены...
 
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