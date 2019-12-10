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Развитие дистанционного образования обсудят 12-13 декабря на международной конференции в БГУИР

11.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Развитие дистанционного образования обсудят 12-13 декабря на международной конференции в БГУИР

Международная научно-методическая конференция «Дистанционное обучение — образовательная среда XXI века» пройдет 12-13 декабря в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Конференция соберет около 350 авторов, ученых и практиков по дистанционному образованию из Беларуси, России, Узбекистана и Украины. Они обобщат опыт и обсудят проблемы, связанные с инновационным обучением, интеграцией усилий по формированию стратегии внедрения информационных технологий в образовательный процесс. «Эксперты обсудят тенденции и перспективы дистанционного образования в Беларуси и за рубежом, использование дистанционных технологий в учебном процессе, особенности обучения на открытых образовательных платформах и другие актуальные вопросы», — отметили в пресс-службе БГУИР.

На конференции выступят эксперты из БГУИР, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, компании «ЭПАМ Системз», Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий, Харьковского национального университета радиоэлектроники, Алматинского университета энергетики и связи, Хэнаньского университета науки и технологий.

В БГУИР, который при поддержке Министерства образования выступает организатором конференции, рассчитывают, что она позволит обозначить новые направления развития дистанционного обучения. В университете такая форма образования внедрена с 2002 года.

https://www.belta.by

 
 
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Международная научно-методическая конференция «Дистанционное обучение — образовательная среда XXI века» пройдет 12-13 декабря в Белорусском государственном...
 
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