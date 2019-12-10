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Пропавший танк «Валентайн» ищут на дне Буга в Брестской крепости

11.12.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте о затопленном в водах Буга в районе Тереспольских ворот танке слухи ходят с 50-х годов ХХ столетия. Эту историю время от времени вспоминают, когда уровень воды в реке падает и на ее поверхности появляются какие-то предметы.

Пропавший танк «Валентайн» ищут на дне Буга в Брестской крепости

И вот Брестская областная организация общественного объединения «Белорусский комитет ветеранов подразделений особого риска» к проверке этой информации решила подойти основательно.

Пропавший танк «Валентайн» ищут на дне Буга в Брестской крепости

– Мы проверям сведения о том, что в районе Тереспольских ворот Брестской крепости в 1944 году был затоплен советский танк английского производства «Валентайн», – рассказывает Zarya.by председатель областного совета ветеранов подразделений особого риска Геннадий Осипов. – Нам известно, что в районе реки Лесная стояла 95-я танковая бригада, на вооружении которой были танки «Валентайн-4». На основе этой информации мы и ведем поиски. Документов, подтверждающих или опровергающих эту информацию, пока не найдено.

Геннадий Осипов также рассказал, что разрешения на проведение работ получены от городских властей, погранкомитета, Министерства обороны РБ и заключен договор с Мемориальным комплексом.

Поиск будет проводится в несколько этапов. На первом – военные водолазы проведут инженерно-поисковые работы, составят карту подводных объектов и при необходимости проведут разминирование взрывоопасных предметов. На втором – к поиску подключатся гражданские дайверы, которые проведут обследование и подъем найденных предметов.

– Всё что мы найдем, будет предоставлено в фонды Музея обороны Брестской крепости. Это условие Мемориального комплекса. Уже есть находки. Например, деревянная лодка, обшитая металлом, ремонтный инструмент, – сказал Геннадий Осипов.

Пропавший танк «Валентайн» ищут на дне Буга в Брестской крепости

Пропавший танк «Валентайн» ищут на дне Буга в Брестской крепости

Пропавший танк «Валентайн» ищут на дне Буга в Брестской крепости

Пропавший танк «Валентайн» ищут на дне Буга в Брестской крепости

 
Теги: Брест
 
 
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