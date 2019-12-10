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На Горецкого открытым пламенем горел микроавтобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несколько пожаров произошло в Минске. На улице Машиностроителей загорелись деревянные опилки внутри металлической конструкции на территории завода автомобильных прицепов и кузовов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дальше установки огонь не распространился. Возможная причина пожара – нарушения технологического процесса и короткое замыкание. Пострадавших нет.
А на улице Горецкого открытым пламенем горел микроавтобус. Спасателям удалось потушить огонь за считанные минуты. Никто не пострадал. Однако транспортное средство восстановлению не подлежит.
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Новости Беларуси. Несколько пожаров произошло в Минске. На улице Машиностроителей загорелись деревянные опилки внутри металлической конструкции на территории...
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