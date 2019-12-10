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В центре Минска водитель «Киа» поворачивая наехал на пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Переходила дорогу на зеленый свет и попала под машину. Девушка пострадала в результате аварии на пересечении улицы Городской Вал и проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мужчина за рулем «Киа» ехал в третьей полосе и при повороте на проспект не заметил пешехода. Сейчас девушка в больнице.
Еще одна авария произошла на улице Глебки. Там столкнулись автомобили Renault и BMW. От удара немецкое авто выехало за пределы проезжей части и ударился об осветительную мачту.
Водитель и два пассажира госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Еще один водитель пострадал в ДТП на улице Маяковского.
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Новости Беларуси. Переходила дорогу на зеленый свет и попала под машину. Девушка пострадала в результате аварии на пересечении улицы Городской Вал и проспекта...
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