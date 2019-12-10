Источник материала: Новости Волковыска

ЕАЭС может снизить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов до 20 евро с января 2022 года.

Дмитрий Медведев, премьер-министр России, 28 ноября поручил проработать со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.

Официально об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

С 1 января 2019 года в странах ЕАЭС стоимость зарубежных интернет-покупок, с которых взимается пошлина, была понижена до 500 евро с 1 тыс. евро в месяц.

Отмечается, что с 1 января 2020 года планируется снизить нормы ввоза до 200 евро в месяц.

Минфин предлагает последовательно снизить порог до 100 евро (с 1 июля 2020 г), 50 евро (с 1 января 2021 г) и 20 евро (с 1января 2022 г).

Предлагается норму в 20 евро распространить на все страны-участницы ЕАЭС (Беларусь, Россию, Армению, Казахстан, Кыргызстан).

Напомним, в Беларуси на данный момент нормой для беспошлинного ввоза посылок из-за границы является 22 евро на одну посылку, при этом в месяц общая сумма посылок не должна превышать 200 евро.