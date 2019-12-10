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Владимир Гончарик: Единый кандидат - это было бы идеально

11.12.2019 19:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах 2001 года Владимир Гончарик рассказал о том, почему к президентской кампании демократической общественности надо готовиться уже сегодня.

Владимир Гончарик: Единый кандидат - это было бы идеально
- Я эту позицию отстаивал и отстаиваю сейчас, несмотря на все возражения, которые в основном базировались на следующем: мол, чем больше кандидатов, тем более представителям демократической общественности можно поработать с электоратом. Но это все блеф. Надо даже немногочисленные силы объединить для того, чтобы преодолеть разногласия. 

- Полагаете, что единение возможно? 

- Теоретически - да, но для этого нужна определенная политическая воля всех субъектов. Трудно к такому прийти? Безусловно. Но, если поступиться собственными амбициями, то можно. Другое дело, что время быстро идет. Подготовкой к президентским выборам нужно заниматься уже сейчас, более того – оперативно решать вопрос. Необходимо не только найти метод выдвижения единого кандидата и самого кандидата, но и создать организационные структуры.


 А затем уже "раскручивать" этого единого кандидата. При этом фигура должна быть такая компромиссная, которая устраивает все политические силы. Впрочем, мне кажется, что до этого наша оппозиция в сегодняшних условиях не придет. Каждый будет традиционно тянут одеяло на себя, пишет  Белорусское Радио Рация 
 
 
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Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах 2001 года Владимир Гончарик рассказал о том, почему к президентской кампании демократической общественности...
 
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