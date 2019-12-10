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На первом энергоблоке БелАЭС началась обкатка реакторной установки

11.12.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На первом энергоблоке БелАЭС специалисты приступили к горячей обкатке реакторной установки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска.

Процесс полностью имитирует работу энергоблока, только вместо настоящих, в реактор загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. Будет проверена работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности. Также будут опробованы, проверены и испытаны все системы, в том числе и с моделированием аварийных ситуаций.

Таким образом, можно говорить, что программа подготовки первого энергоблока к физическому пуску вышла на финишную прямую. Он, напомним, намечен на январь 2020 года.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На первом энергоблоке БелАЭС специалисты приступили к горячей обкатке реакторной установки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
 
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