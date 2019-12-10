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Германия вышла на первое место в Европе по продажам электромобилей

11.12.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. В истории европейского рынка электромобилей впервые сменилась страна-лидер по продажам таких транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первое место поднялась Германия, которой удалось почти на полторы тысячи электрокаров обойти Норвегию, уверенно державшую лидерство с 2010 года, с момента начала продаж первого массового авто с электромотором.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Германии. В истории европейского рынка электромобилей впервые сменилась страна-лидер по продажам таких транспортных средств, сообщили в программе...
 
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