Германия вышла на первое место в Европе по продажам электромобилей

Источник материала: СТВ

Новости Германии. В истории европейского рынка электромобилей впервые сменилась страна-лидер по продажам таких транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первое место поднялась Германия, которой удалось почти на полторы тысячи электрокаров обойти Норвегию, уверенно державшую лидерство с 2010 года, с момента начала продаж первого массового авто с электромотором.