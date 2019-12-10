Фотофакт: Александр Турчин поздравил Юрия Рыбака с победой на Кубке по самбо в Сочи





На фото: Александр Рыбак (слева) завоевал золото, а Андрей Казусенок (справа) — бронзу





«В этом году Кубок собрал 16 лучших самбистов в абсолютной весовой категории из Армении, Беларуси, Испании, Казахстана, Туркменистана, Молдовы, Монголии, России и Сербии, в том числе действующих и экс-чемпионов мира и Европы», — говорится в направленной спортсмену телеграмме.





В поздравлении отмечается: «После бронзового успеха на Кубке Союзного государства в 2018 году, благодаря своему упорному труду, спортивному характеру и воле к победе Вы блестяще реализовали свой потенциал, завоевав высшую спортивную награду — золотую медаль».









Александр Турчин выразил уверенность, что мы еще не раз услышим о блестящих выступлениях и увидим Юрия Рыбака на высших ступенях пьедестала почета.





Председатель Миноблисполкома пожелал самбисту крепкого здоровья, благополучия и новых спортивных успехов и побед.





Фото: kp.by, izsambo.ru