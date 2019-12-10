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Как решают досудебные споры в Беларуси

11.12.2019 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сообщество медиаторов в Беларуси продолжает расти – по состоянию на ноябрь Министерством юстиции выдано 739 свидетельств.

Как решают досудебные споры в Беларуси
фото из открытого доступа
Развитие деятельности медиаторов в Беларуси поможет урегулировать не только гражданско-правовые и социальные споры, но и повлиять на развитие бизнеса в стране, уверены участники круглого стола, прошедшего в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Заместитель председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Татьяна Матусевич рассказала, что по закону адвокат имеет право в нужный момент быть медиатором – эта норма стала действовать с апреля 2012 года.


По ее словам, адвокаты к моменту принятия закона о медиации уже имели определенную практику участия в примирительном переговорном процессе, некоторые из них позже получили соответствующие свидетельства. Причем сообщество медиаторов в Беларуси продолжает расти – по состоянию на ноябрь 2019 года Министерство юстиции выдало 739 свидетельств, четвертую часть из них получили адвокаты.

"Конечно, лидирует Минск, но надо говорить и о том, что в Минске больше всего адвокатов – это самая большая территориальная минская городская коллегия", – сообщила Матусевич.

Она также выразила мнение, что адвокат – идеальная кандидатура для медиатора: они коммуникабельны, знают, с какой стороны подойти, чтобы все уладить без доведения спора до суда.

"Адвокат постоянно в конфликте, он имеет возможность предвидеть его развитие в будущем", – отметила Матусевич.
Более того, он с учетом своих знаний может оценить, как будет исполнено медиативное соглашение. Даже если адвокат не выступает каждый месяц в качестве медиатора, то, что он имеет эти навыки, помогает в профессиональной деятельности – специалист умеет лучше слышать и контролировать свои эмоции.


В свою очередь замминистра юстиции Николай Старовойтов добавил, что при этом у юристов есть свои минусы.

"Адвокат или юрист могут спрогнозировать правовые последствия спора между сторонами. Многие считают, что это обстоятельство мешает юристу в статусе медиатора содействовать в урегулировании спора, потому что эта категория лиц нацелена на правовое разрешение конфликта, и не всегда стороны могут согласиться", – выразил мнение он.

Что породило нотариат

"Споры породили суд, а нежелание спорить – нотариат", – напомнила в свою очередь председатель Белорусской нотариальной палаты, медиатор Наталья Борисенко.

По ее словам, осуществляя свою деятельность, нотариус соблюдает принципы медиации – беспристрастность, независимость и нотариальную тайну. "Каждый нотариус страны – я за них отвечаю точно – видит целью своей деятельности отсутствие спора – не разрешение, а его отсутствие", – уточнила она.


Работники этой сферы, как и адвокаты, могут быть медиаторами, но их значительно меньше: из всех, кто получил свидетельства – нотариусов только десятая часть.

Кто быстрее – нотариус или адвокат

"Даже если нотариус не работает непосредственно как медиатор, медиативные навыки он применяет", – сообщила председатель совета учебно-практического учреждения "Центр "Медиация и право", медиатор Ирина Бельская.

Она рассказала, что правовое просвещение происходит постоянно, проводится работа по формированию уважительного отношения к закону и разъяснения правовых последствий того или иного действия.

"Нотариусы нашей страны не так активны в проявлении медиации, как адвокаты. Это объясняется тем, что адвокаты постоянно оказываются в спорных ситуациях – это их работа. Они постоянно участвуют в решении конфликтов между сторонами процесса", – добавил Старовойтов, уточнив, что в Министерстве юстиции надеются – нотариусы тоже вскоре займут свою нишу в деятельности по разрешению конфликтов между сторонами.

Самокритика и статистика

"Во многих странах адвокаты являются значимым передовым отрядом для внедрения такого рода институтов (медиации – Sputnik), и мы сегодня ориентируемся на международную практику", – рассказала Бельская.

По ее словам, есть такие правовые системы, где использование медиативных подходов в деятельности адвокатов составляет основу профессиональной этики. В таких системах суд выносит решение в 2–3% споров, и даже эти проценты адвокаты воспринимают как провальные.

"То есть в 97% случаев адвокаты, опираясь на свои знания медиации, приводят стороны к мирному и подходящему для них пути решения споров", – отметила Бельская.
Она подчеркнула, что Беларусь пока находится на пути к достижению подобных цифр статистики.

Бельская рассказала: есть случаи, когда медиация становится преимущественным инструментом по отношению даже к уголовному конфликту. Эта сфера в Беларуси также еще осваивается.

Медиация в школах

Принципы медиации сегодня применяют даже в школе, об этом рассказала исполнительный директор учебно-практического учреждения "Центр "Медиация и право" Ирина Орловская.

Проект "Школьная медиация" был поддержан Министерством юстиции. Первоначально его целью заключалась в том, чтобы помочь школам разрешать внутренние конфликты. В ходе работы специалисты поняли, что их на самом деле намного больше, и они разноплановы – когда, например, учителя не могли найти общий язык с родителями.


"Именно из школы, от детей мы стали получать ту практику, которая, казалось бы, оттуда не придет. Семейные конфликты приходят из школы", –- отметила Орловская и привела пример ранее примерного ученика, который без видимых причин стал проблемным. К нему применялись разные меры: вызывали на советы, проводили профилактические беседы, вызывали родителей в школу. В дальнейшем стало ясно, что на такое поведение ребенка повлияло его резко поменявшаяся домашняя обстановка.

"Выяснилось, что родители между собой находятся в конфликте, они уже два года как развелись и не могут разрешить между собой все проблемы, которые у них накопились", – рассказала она.

Медиация, которая подходит ко всему

"Я очень рада, что в нашей стране медиация есть также в стране бизнеса. На самом деле слово "медиация" стыкуется с любой сферой, в которой может быть полезна", – рассказала тренер учебно-практического учреждения "Центр медиации и переговоров" медиатор Алеся Пухова.

Она отметила, что медиация является наиболее эффективным способом урегулирования спора в бизнесе.


"Современный бизнес уже знает о медиации, он действительно высоко оценивает приоритеты, которые она дает, сокращение рабочего времени и так далее, но есть некоторые опасения. В бизнесе это опасения неоднозначной гарантии", – подчеркнула Пухова.
 
Теги: Минск
 
 
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Сообщество медиаторов в Беларуси продолжает расти – по состоянию на ноябрь Министерством юстиции выдано 739 свидетельств.
 
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