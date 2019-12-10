В Италии в стене нашли украденную 20 лет назад картину стоимостью €60 млн

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В Италии нашли похищенную картину





В итальянском городе Пьяченца нашли картину австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины", стоимость которой оценивается в 60 миллионов евро, сообщает в среду, 11 декабря, ВВС.





Отмечается, что картина была украдена в 1997 году из галереи Риччи Одди и входила в список самых разыскиваемых предметов искусства Италии.





Рама картины тогда была выброшена на крыше здания в явной попытке показать, что воры проникли через окно в крыше. Это было не так, потому что окно в крыше было слишком маленьким, чтобы картина могла пройти через него.





10 декабря картину обнаружил работник одного из муниципальных предприятий Пьяченцы, который очищал стены галереи от плюща.





korrespondent.net Он нашел закрытую железной дверью полость в стене, а внутри лежала картина, завернутая в черный пластиковый пакет для мусора, пишет





Сотрудники галереи опознали в ней Портрет женщины Климта. Они изучили печати и штампы на обратной стороне полотна и предположили, что находка является оригиналом. Однако окончательно ее подлинность определит экспертиза.









Густав Климт написал картину Портрет женщины в 1916 или 1917 году. В 1925-м полотно купил аристократ из Пьяченцы Джузеппе Риччи Одди. Коллекционер завещал свое собрание предметов искусства городу, и после его смерти их выставили в галерее, которая получила его имя. Портрет женщины был самым ценным экспонатом галереи Риччи Одди.





Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля.





А в сентябре анонсировалось возвращение в Украину из США картины, которую похитили нацисты.



