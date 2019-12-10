Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.

Куратор объекта, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям и коммерческим вопросам стройтреста № 3 Юрий Олехнович пояснил следующее:



«Сегодня перед строителями стоят задачи по выполнению объемов строительно-монтажных работ, позволяющими войти в зимние условия работы с 90-95% готовности объекта для окончательного завершения работ весной. На весну останутся работы, которые необходимо выполнять при благоприятных температурных и других условиях. В частности, это нанесение полимерного, антискользящего покрытия на трибуны, после чего будет выполнен монтаж сидений. Это нанесение специального полимерного покрытия на беговые дорожки и другие. Оставшиеся работы строители намерены завершить в декабре 2019 года – январе 2020 года. Это касается устройства козырьков трибун с покрытием из поликрбонада. Только получена документация по устройству ограждения, которое еще предстоит смонтировать. Получена разрешительная документация на внеплощадочные сети, работы по которым еще будем вести в декабре и январе. Это будет очень серьезная работа с подземными проколами, теполтрассой, канализацией и водопроводом. Т.е. мы продолжаем планомерную работу, согласно договору строительного подряда между стройтрестом и заказчиком. Сроком окончания работ по договору обозначен март 2020 года».

