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Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.

11.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 ноября 2019 22:39 2820

Стадион "Шахцер": степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by

ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» продолжает реконструкцию стадиона «Шахтёр» в Солигорске. Спортивная арена постепенно приобретает новый облик. Заказчиком работ выступает ОАО «Беларуськалий».

Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.

«Заказчиком объекта выступает ОАО «Беларуськалий“, — рассказывает старший прораб СУ-122 стройтреста № 3 Евгений Подчаший. — Уже смонтированы трибуны, поле стадиона покрыто искусственным газоном с подогревом, установили осветительные мачты. Несмотря на проделанную работу, строителям предстоит ещё многое сделать, чтобы завершить реконструкцию стадиона. Нужно накрыть крыши, положить на трибунах антискользящее покрытие, сделать к ним лестницы. Для некоторых из работ нужны благоприятные погодные условия».

Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.
Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.
Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.
Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.

Куратор объекта, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям и коммерческим вопросам стройтреста № 3 Юрий Олехнович пояснил следующее:

«Сегодня перед строителями стоят задачи по выполнению объемов строительно-монтажных работ, позволяющими войти в зимние условия работы с 90-95% готовности объекта для окончательного завершения работ весной. На весну останутся работы, которые необходимо выполнять при благоприятных температурных и других условиях. В частности, это нанесение полимерного, антискользящего покрытия на трибуны, после чего будет выполнен монтаж сидений. Это нанесение специального полимерного покрытия на беговые дорожки и другие. Оставшиеся работы строители намерены завершить в декабре 2019 года – январе 2020 года. Это касается устройства козырьков трибун с покрытием из поликрбонада. Только получена документация по устройству ограждения, которое еще предстоит смонтировать. Получена разрешительная документация на внеплощадочные сети, работы по которым еще будем вести в декабре и январе. Это будет очень серьезная работа с подземными проколами, теполтрассой, канализацией и водопроводом. Т.е. мы продолжаем планомерную работу, согласно договору строительного подряда между стройтрестом и заказчиком. Сроком окончания работ по договору обозначен март 2020 года».

Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.
Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.
Стадион «Шахцер»: степень строительной готовности высокая. ФОТОФАКТ.

Известно, что проектировщиками согласовывается размещение рядом со стадионом крытого теннисного корта. Предусматривается оригинальное благоустройство прилегающей территории стадиона, устройство площадки для воркаута. Большое мультимедийное табло разместится над зданием общественных туалетов, которые будут снесены, а ни их месте строители разместят административно-бытовое здание. На объекте уже опробованы каждая из четырех осветительных мачт. Их монтажом занимались специалисты СУ-122 и  ЭМУ. Из очередей объекта, которых несколько, очевидными отдельными очередями выделяются модернизация поля и трибуны.

Источник: сайт сетевого издания str3.by.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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29 ноября 2019 22:39 2820 Стадион "Шахцер": степень строительной готовности...
 
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