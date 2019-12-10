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«Будем искать смекалистых разыгрывающих». Как в Минске отбирали юных баскетболисток для тренировочного кэмпа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ее мир, ее правила. Под таким названием стартовал совместный проект европейского отделения международной федерации и БФБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С 11 по 19 декабря в шести городах страны пройдут отборы наиболее талантливых и перспективных спортсменок 2007-2008 годов рождения.
Первой географической точкой масштабного мероприятия стал Минск. Программа состояла из трех частей: мастер-класса, баскетбольной эстафеты и баскетбола 3×3. Оценивала начинающих спортсменок экспертная комиссия, в которую вошли тренеры нац.команд, заслуженные тренеры Беларуси, олимпийские чемпионы.
Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Анастасия Маринина, генеральный секретарь-исполнительный директор ОО«БФБ»:
По завершению отборочных этапов лучшие юные баскетболистки в январе 2020 года примут участие в тренировочном кэмпе, где помимо теоретических и практических знаний, девочки познакомятся с особенностями питания, аспектами судейства и антидопинговыми правилами. Отметим, масштабная программа направлена на поддержку и продвижение женского баскетбола.
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«Будем искать смекалистых разыгрывающих». Как в Минске отбирали юных баскетболисток для тренировочного кэмпа
Новости Беларуси. Ее мир, ее правила. Под таким названием стартовал совместный проект европейского отделения международной федерации и БФБ, сообщили в программе...
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