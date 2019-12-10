ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Губернатором Минской области назначен Александр Турчин.

11.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


29 ноября 2019 22:15 1602

Губернатором Минской области назначен Александр Турчин

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: БЕЛТА.

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин назначен губернатором Минской области, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Турчин меняет на этом посту Анатолия Исаченко. Самого Турчина на посту сменит министр экономики Дмитрий Крутой.

Губернатором Минской области назначен Александр Турчин.

44-летний уроженец Новогрудка до 2015 года занимал пост заместителя председателя Минского облисполкома.

В августе 2018 г. Александр Турчин, прежде возглавлявший аппарат Совета министров и Совет по развитию предпринимательства, получил пост первого вице-премьера. И, фактически продолжив работу по улучшению бизнес-климата, принял самое активное участие в разборе болезненных для бизнеса вопросов. После большого сопротивления силовиков пал самый одиозный для бизнеса указ № 488. Продолжилась работа по декриминализации экономических статей Уголовного кодекса, вопросы ИТ-страны зазвучали на новом уровне, в страну, и в ПВТ, и в «Великий камень» пошли серьезные инвесторы.

Губернатором Минской области назначен Александр Турчин.

«С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только — всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий Президент будет работать», — сказал Александр Лукашенко.

Губернатором Минской области назначен Александр Турчин.

По мнению Президента, Александра Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы «серьезно на него посмотреть и проверить в деле».

Александр Лукашенко пояснил, что руководство Минской области меняется не в связи с кадровыми проблемами: нынешний губернатор Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья. Президент отметил, что он неплохо работал на посту губернатора, поэтому, когда сменит должность, продолжит курировать этот регион.

Александр Турчин уже работал с Минской областью в предыдущие годы: в 2010-2012 годах он возглавлял комитет экономики Минского облисполкома, а в 2010-2015 годах занимал должность заместителя председателя облисполкома. «Вы знаете характер Исаченко. Он покладистый человек, вник в экономику области и поможет вам. Он будет уполномоченным Президента, ответственным за Минскую область», — подчеркнул глава государства.  

Источник: сайт БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 ноября 2019 22:15 1602 Губернатором Минской области назначен Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика