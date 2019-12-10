Источник материала: Soligorsk News



Губернатором Минской области назначен Александр Турчин Автор: Эдуард Кидяев. Источник: БЕЛТА.

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин назначен губернатором Минской области, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Турчин меняет на этом посту Анатолия Исаченко. Самого Турчина на посту сменит министр экономики Дмитрий Крутой.

44-летний уроженец Новогрудка до 2015 года занимал пост заместителя председателя Минского облисполкома.



В августе 2018 г. Александр Турчин, прежде возглавлявший аппарат Совета министров и Совет по развитию предпринимательства, получил пост первого вице-премьера. И, фактически продолжив работу по улучшению бизнес-климата, принял самое активное участие в разборе болезненных для бизнеса вопросов. После большого сопротивления силовиков пал самый одиозный для бизнеса указ № 488. Продолжилась работа по декриминализации экономических статей Уголовного кодекса, вопросы ИТ-страны зазвучали на новом уровне, в страну, и в ПВТ, и в «Великий камень» пошли серьезные инвесторы.







«С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только — всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий Президент будет работать», — сказал Александр Лукашенко.





По мнению Президента, Александра Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы «серьезно на него посмотреть и проверить в деле».



Александр Лукашенко пояснил, что руководство Минской области меняется не в связи с кадровыми проблемами: нынешний губернатор Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья. Президент отметил, что он неплохо работал на посту губернатора, поэтому, когда сменит должность, продолжит курировать этот регион.



Александр Турчин уже работал с Минской областью в предыдущие годы: в 2010-2012 годах он возглавлял комитет экономики Минского облисполкома, а в 2010-2015 годах занимал должность заместителя председателя облисполкома. «Вы знаете характер Исаченко. Он покладистый человек, вник в экономику области и поможет вам. Он будет уполномоченным Президента, ответственным за Минскую область», — подчеркнул глава государства.