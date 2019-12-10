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В Минске подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности

11.12.2019 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Твори, изобретай, воплощай. С таким девизом в столице подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности

Профессиональное жюри оценивало более 200 работ в 3-х номинациях: текст, графика и видео. За право быть победителем соревновались участники из 6 стран – это Беларусь, Россия, Словакия, Украина, Молдова и Казахстан. Самому юному конкурсанту – 7 лет, а старшему – 87. 

В Минске подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности

Михаил Швантнер, директор Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС (Швейцария):
Конкурс, который мы проводим, социальной рекламы, связан с интеллектуальной собственностью и доказывает ту пользу, которая делается для развития экономики, производства. Я подравляю Беларусь, что мы седьмой год это делаем.

В Минске подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности


Лучшие работы совсем скоро мы сможем увидеть в качестве социальной рекламы в СМИ. Для победителей и призеров организуют экскурсию в индустриальный парк «Великий камень». 

Люди в материале: Михаил Швантнер
 
 
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Новости Беларуси. Твори, изобретай, воплощай. С таким девизом в столице подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной...
 
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