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В Минске ночью выстроилась очередь за акционным смартфоном Xiaomi
Источник материала: Tut.by
В ночь с 11 на 12 декабря А1
Первым 150 покупателям, пришедшим в центр продаж компании на Интернациональной, 36, в 00.01
Такое предложение вызвало большой спрос. Вот сколько людей собралось перед центром продаж компании за полчаса до начала акции — очередь доходила до Дворца Республики:
В А1 нам рассказали, что первые покупатели и вовсе решили караулить у головного офиса с середины дня и даже составили список, в котором отмечали очередность пришедших. Перекличку проводили в специально для этого созданном чате в мессенджере.
Впрочем, уже в самом центре продаж очередь организовали так: сперва всем вошедшим давали порядковый номер, который был привязан к их абонентскому номеру.
Напомним, Redmi Note 8T — немного обновленная версия уже продающегося Redmi Note 8, которая оснащается NFC-модулем (нужен для бесконтактных платежей). Других существенных различий в устройствах нет, наш полный обзор девайса читайте
Смотрите, сколько этот смартфон стоит в других интернет-магазинах:
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В А1 нам рассказали, что первые покупатели и вовсе решили караулить у головного офиса с середины дня.
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