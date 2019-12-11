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В Минске ночью выстроилась очередь за акционным смартфоном Xiaomi

11.12.2019 23:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 11 на 12 декабря А1 решил провести акцию и продавать смартфоны Xiaomi Redmi Note 8T со значительной скидкой. Это, как и в прошлые разы, вызвало ажиотаж — перед офисом компании выстроилась внушительная очередь.

Первым 150 покупателям, пришедшим в центр продаж компании на Интернациональной, 36, в 00.01 предложили купить аппарат с 64 ГБ памяти со скидкой в 50% за 274,50 рубля вместо 549 рублей. Следующие 70 человек получат устройство со скидкой в 40% (за 329,40 рубля), последние 70 пришедших — со скидкой 30% (за 384,30 рубля).

Такое предложение вызвало большой спрос. Вот сколько людей собралось перед центром продаж компании за полчаса до начала акции — очередь доходила до Дворца Республики:






В А1 нам рассказали, что первые покупатели и вовсе решили караулить у головного офиса с середины дня и даже составили список, в котором отмечали очередность пришедших. Перекличку проводили в специально для этого созданном чате в мессенджере.

Впрочем, уже в самом центре продаж очередь организовали так: сперва всем вошедшим давали порядковый номер, который был привязан к их абонентскому номеру.





В компании накануне отмечали, что по акционным условиям купить устройства могут только абоненты А1. Кроме того, каждый покупатель сможет приобрести только один смартфон.

Напомним, Redmi Note 8T — немного обновленная версия уже продающегося Redmi Note 8, которая оснащается NFC-модулем (нужен для бесконтактных платежей). Других существенных различий в устройствах нет, наш полный обзор девайса читайте здесь.

Смотрите, сколько этот смартфон стоит в других интернет-магазинах:

 
 
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В А1 нам рассказали, что первые покупатели и вовсе решили караулить у головного офиса с середины дня.
 
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