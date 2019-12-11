Samsung провела в Москве встречу перспективных стартапов

Источник материала: 4pda.ru

В центре искусственного интеллекта Samsung в Москве прошло первое мероприятие Samsung Connection Day, являющееся частью программы Samsung Startup Membership. В ходе этого события были собраны самые перспективные стартапы из России и соседних стран.

В Samsung Connection Day приняли участие 16 стартапов, в числе которых:

Tiokraft — интеллектуальные системы очистки и обеззараживания воздуха

Printeltech — датчики на основе печатной электроники

TFEL — газовые сенсоры для оценки качества продуктов питания

Scan Electronics — инструментальные средства для контроля состояния здоровья

Heart.Zone — ультрапортативная электрокардиограмма для носимых устройств

Chaingraph — платформа аналитики для смарт-контрактов



Представители этих компаний смогли пообщаться с экспертами бизнес-подразделений Samsung в России и Корее, а также приглашёнными специалистами и разработчиками. Сотрудники Samsung рассказали о своих исследованиях поделились прогнозами относительно основных тенденций и направлений развития рынка технологий. Кроме того, все приглашённые стартапы получили рекомендации по дальнейшему развитию своих решений.