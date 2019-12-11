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Samsung провела в Москве встречу перспективных стартапов
12.12.2019 00:08 — Разное | 4pda.ru
Источник материала: 4pda.ru
В центре искусственного интеллекта Samsung в Москве прошло первое мероприятие Samsung Connection Day, являющееся частью программы Samsung Startup Membership. В ходе этого события были собраны самые перспективные стартапы из России и соседних стран.
В Samsung Connection Day приняли участие 16 стартапов, в числе которых:
Tiokraft — интеллектуальные системы очистки и обеззараживания воздуха
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В центре искусственного интеллекта Samsung в Москве прошло первое мероприятие Samsung Connection Day, являющееся частью программы Samsung Startup Membership. В ходе этого события были собраны самые перспективные стартапы из России и соседних стран.
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