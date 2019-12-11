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Samsung провела в Москве встречу перспективных стартапов

12.12.2019 00:08 — Разное | 4pda.ru  
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Источник материала: 4pda.ru

В центре искусственного интеллекта Samsung в Москве прошло первое мероприятие Samsung Connection Day, являющееся частью программы Samsung Startup Membership. В ходе этого события были собраны самые перспективные стартапы из России и соседних стран. 

Samsung провела в Москве встречу перспективных стартаповВ Samsung Connection Day приняли участие 16 стартапов, в числе которых:

Tiokraft — интеллектуальные системы очистки и обеззараживания воздуха
Printeltech — датчики на основе печатной электроники
TFEL — газовые сенсоры для оценки качества продуктов питания
Scan Electronics — инструментальные средства для контроля состояния здоровья
Heart.Zone — ультрапортативная электрокардиограмма для носимых устройств
Chaingraph — платформа аналитики для смарт-контрактов


Представители этих компаний смогли пообщаться с экспертами бизнес-подразделений Samsung в России и Корее, а также приглашёнными специалистами и разработчиками. Сотрудники Samsung рассказали о своих исследованиях поделились прогнозами относительно основных тенденций и направлений развития рынка технологий. Кроме того, все приглашённые стартапы получили рекомендации по дальнейшему развитию своих решений.

 
 
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В центре искусственного интеллекта Samsung в Москве прошло первое мероприятие Samsung Connection Day, являющееся частью программы Samsung Startup Membership. В ходе этого события были собраны самые перспективные стартапы из России и соседних стран.
 
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