ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

12.12.2019 01:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Мадридский «Атлетико» и «Аталанта» из Бергамо стали последними участниками плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

«Атлетико» достаточно было дома обыграть московский «Локомотив», с чем подопечные Диего Симеоне легко справились. На 17-й минуте португальский вундеркинд Жоау Феликс реализовал пенальти, а в начале второго тайма Фелипе установил окончательный счет матча — 2:0.


Reuters

В другом матче группы «Ювентус» обыграл в гостях леверкузенский «Байер» — 2:0.

Итоговое положение: 1. «Ювентус» — 16, 2. «Атлетико» — 10, 3. «Байер» — 6, 4. «Локомотив» — 3.

Наиболее напряженной была борьба в группе «С». «Манчестер Сити» уже давно гарантировал себе первое место, а за вторую путевку сражались три команды. В итоге она досталась «Аталанте», которая занимала после пяти туров последнее место. Клуб из Бергамо разгромил в гостях донецкий «Шахтер» — 3:0. Итальянцам могло помешать загребское «Динамо», но хорваты не справились с «Манчестер Сити» — 1:4.

Итоговое положение: 1. «Манчестер Сити» — 14, 2. «Аталанта» — 7, 3. «Шахтер» — 6, 4. «Динамо» — 5.

«Пари Сен-Жермен» завершил групповой этап разгромом «Галатасарая» — 5:0. Подтвердил свой класс и мадридский «Реал», одолевший в гостях «Брюгге», — 3:1.

Итоговое положение: 1. «Пари Сен-Жермен» — 16, 2. «Реал» — 11, 3. «Брюгге» — 3, 4. «Галатасарай» — 2.

Единственной командой, набравшей 18 очков, стала «Бавария». В последнем туре команда из Мюнхена одолела «Тоттенхэм» — 3:1. В матче за место в Лиге Европы «Олимпиакос» победил «Црвену Звезду» — 1:0.

Итоговое положение: 1. «Бавария» — 18, 2. «Тоттенхэм» — 10, 3. «Олимпиакос» — 4, 4. «Црвена Звезда» — 3.

Ранее места в плей-офф себе обеспечили «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Барселона», «Боруссия» Д, «Валенсия», «Челси», «Наполи» и «Ливерпуль».

Партнер проекта:


FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мадридский «Атлетико» и «Аталанта» из Бергамо стали последними участниками плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккейный матч между Беларусью и Украиной не был доигран. Вратарь соперника не успел переодеться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика