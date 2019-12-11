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Хоккейный матч между Беларусью и Украиной не был доигран. Вратарь соперника не успел переодеться

12.12.2019 00:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч между сборными Беларуси и Украины по хоккею на международном турнире в Венгрии завершился курьезом. Игра была прекращена на 43-й минуте, так как у нашего соперника некому было стать на ворота.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После двух периодов белорусы вели со счетом 4:1. Все шайбы были заброшены во второй двадцатиминутки. Авторами голов стали Илья Шинкевич, Сергея Малявко, Александр Китаров и Евгений Ковыршин.

По ходу матча вместо основного вратаря сборной Украины Петрова на лед вышел Дьяченко, но на 43-й минуте он получил травму. Тренерский штаб нашего соперника вынужден был делать обратную замену, но к тому моменту Олег Петров уже переоделся. Ему дали 10 минут, чтобы заново облачиться во всю амуницию, но голкипер не уложился в отведенный срок. В итоге матч был досрочно завершен.

Беларусь: И. Брикун (Осипков); Стасенко (А) — Бэйлен, Стефанович — Дрозд — Платт; Шинкевич (А) — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын (К); Евенко — Готовец, Демков — Китаров — Когалев; Знахаренко — Боголейша, С. Малявко — Боярчук — Кислый.

В пятницу Беларусь сыграет с Кореей. В случае победы наша команда будет бороться за первое место на турнире с победителем другой группы, где выступают Венгрия, Франция и Япония.

 
 
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Матч между сборными Беларуси и Украины по хоккею на международном турнире в Венгрии завершился курьезом. Игра была прекращена на 43-й минуте, так как у нашего...
 
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