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Вертолет Ми-28Н разбился на Кубани во время тренировочного полета

12.12.2019 06:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ударный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны России.


Фото: wikipedia/Yevgeny Volkov

«11 декабря 2019 года в районе 23.00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сказали в ведомстве.

Вертолет полностью разрушен. Уточняется, что оба члена экипажа, пилот и штурман, погибли.

«Вертолет полностью разрушен, тела экипажа опознаны. Это были опытные пилоты», — сказал собеседник. Он уточнил, что один из погибших — заместитель командира авиаполка.

Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

В Минобороны РФ уточнили, что к месту аварии для расследования направили Комиссию Главного командования ВКС.

«К месту аварии направлена комиссия Главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия», — сказали в ведомстве.

По словам источника в экстренных службах региона, вертолет нашли на территории воинской части. «Нашли его. На территории воинской части. Туман сильный, зацепил землю — жесткая посадка», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что военный вертолет Ми-28Н пропал в Краснодарском крае. Позже собеседник агентства уточнил, что экипаж не выжил. В районе ЧП во время полета был туман, температура воздуха около плюс 1 градуса. Ветер северо-восточный, около 3 м/c. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, сильный туман стал одной из причин крушения.

Ми-28Н «Ночной охотник» — серийный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков, а также живой силы и малоскоростных воздушных целей. Экипаж вертолета состоит из двух человек — пилота и штурмана-оператора. Ми-28Н имеет максимальную скорость 300 км/ч, его взлетная масса превышает 11 тонн. Машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и может нести управляемые и неуправляемые ракеты.

 
 
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