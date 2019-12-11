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Кто на обложке глянца: иностранка или белоруска? Предлагаем узнать в легком тесте
Источник материала: Tut.by
Каждый месяц модные редакции глянцевых журналов создают обложки, сняться для которых зовут лучших моделей современности. Появиться в Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Tatler — желанная строка в карьере моделей. Предлагаем вам угадать, насколько успешны белоруски в этой fashion-гонке.
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Тест про белорусских моделей: наша или иностранка?
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