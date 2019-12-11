В Минске безбилетница распылил газ в лицо контролеру

Источник материала: Аргументы и факты

После отказа заплатить штраф на месте безбилетнице предложили покинуть транспорт. Уже на остановке женщина решила скрыться – достала из сумочки перцовый баллончик и распылила газ в лицо одному из контролеров. На помощь вызвали милицию, сообщили в МВД Беларуси.

В течение минуты наряд Департамента охраны задержал 59-летнюю пассажирку. На месте пострадавшему оказали доврачебную помощь, вызвали «скорую».