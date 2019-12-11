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В Минске безбилетница распылил газ в лицо контролеру

12.12.2019 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске безбилетница распылил газ в лицо контролеру
Фото из открытых источников

После отказа заплатить штраф на месте безбилетнице предложили покинуть транспорт. Уже на остановке женщина решила скрыться – достала из сумочки перцовый баллончик и распылила газ в лицо одному из контролеров. На помощь вызвали милицию, сообщили в МВД Беларуси.

В течение минуты наряд Департамента охраны задержал 59-летнюю пассажирку. На месте пострадавшему оказали доврачебную помощь, вызвали «скорую».

После разбирательства материалы проверки по факту произошедшего были направлены следователям для дачи правовой оценки действиям фигуранта. 

В Минске безбилетница распылил газ в лицо контролеру
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Теги: Гродно
 
 
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