Спектакль «Павлинка» стал нематериальной ценностью

Источник материала: KYKY

Cпектакль «Павлинка» – эту пьесу Янка Купала написал в 1912 году, – признали нематериальной историко-культурной ценностью. Об этом рассказал Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси, пишет TUT.by.

За решение придать «Павлинке» такой статус единогласно проголосовал Республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия при Минкульте.

«Павлинку» представляли директор театра Павел Латушко, актеры Мария Захаревич и Арнольд Помазан, который уже более тысячи раз выходил на сцену в роли пана Быковского.

Напомним: мы писали , что у «Павлинки» есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. «Мы подаем заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Тут пока нет такой номинации, но, если получится изменить правила или внести дополнения, надеемся, что увидим нашу «Павлинку» в книге», – говорил Купаловского Павел Латушко.