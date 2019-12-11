|
Спектакль «Павлинка» стал нематериальной ценностью
Источник материала: KYKY>
Cпектакль «Павлинка» – эту пьесу Янка Купала написал в 1912 году, – признали нематериальной историко-культурной ценностью. Об этом рассказал Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси,
За решение придать «Павлинке» такой статус единогласно проголосовал Республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия при Минкульте.
«Павлинку» представляли директор театра Павел Латушко, актеры Мария Захаревич и Арнольд Помазан, который уже более тысячи раз выходил на сцену в роли пана Быковского.
Напомним: мы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cпектакль «Павлинка» – эту пьесу Янка Купала написал в 1912 году, – признали нематериальной историко-культурной ценностью. Об этом рассказал Алесь Суша,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)