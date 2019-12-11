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Спектакль «Павлинка» стал нематериальной ценностью

12.12.2019 09:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Cпектакль «Павлинка» – эту пьесу Янка Купала написал в 1912 году, – признали нематериальной историко-культурной ценностью. Об этом рассказал Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси, пишет TUT.by.

За решение придать «Павлинке» такой статус единогласно проголосовал Республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия при Минкульте.

«Павлинку» представляли директор театра Павел Латушко, актеры Мария Захаревич и Арнольд Помазан, который уже более тысячи раз выходил на сцену в роли пана Быковского.

Напомним: мы писали, что у «Павлинки» есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. «Мы подаем заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Тут пока нет такой номинации, но, если получится изменить правила или внести дополнения, надеемся, что увидим нашу «Павлинку» в книге», – говорил Купаловского Павел Латушко.

 
 
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Cпектакль «Павлинка» – эту пьесу Янка Купала написал в 1912 году, – признали нематериальной историко-культурной ценностью. Об этом рассказал Алесь Суша,...
 
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