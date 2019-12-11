Сейм Литвы во второй раз проголосовал за блокировку электроэнергии с БелАЭС

Источник материала: Ежедневник





Парламент Литвы принял поправки к закону о защите от атомных электростанций в третьих странах.

Ранее президент Гитанас Науседа предложил не допускать в страну электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС), которая строится в Островце.

Согласно документу, предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии из Беларуси. Если же правительственная комиссия установит, что импортер угрожает безопасности страны, его лицензия будет отозвана, пишет DELFI .

По словам главного советника президента Ярослава Неверовича, защититься от белорусской электроэнергии поможет, в частности, отключение от системы БРЭЛЛ, в которой останутся только Россия и Беларусь.

В 2017 году правительство Литвы признало БелАЭС опасной для Литвы. В Минске эти претензии отвергли.