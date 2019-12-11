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Сейм Литвы во второй раз проголосовал за блокировку электроэнергии с БелАЭС

12.12.2019 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сейм Литвы во второй раз проголосовал за блокировку электроэнергии с БелАЭС

Парламент Литвы принял поправки к закону о защите от атомных электростанций в третьих странах.

Ранее президент Гитанас Науседа предложил не допускать в страну электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС), которая строится в Островце.

Согласно документу, предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии из Беларуси. Если же правительственная комиссия установит, что импортер угрожает безопасности страны, его лицензия будет отозвана, пишет DELFI.

По словам главного советника президента Ярослава Неверовича, защититься от белорусской электроэнергии поможет, в частности, отключение от системы БРЭЛЛ, в которой останутся только Россия и Беларусь.

В 2017 году правительство Литвы признало БелАЭС опасной для Литвы. В Минске эти претензии отвергли.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламент Литвы принял поправки к закону о защите от атомных электростанций в третьих странах.
 
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