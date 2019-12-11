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Новый позитивный поворот в судьбе чиновника, которому Лукашенко грозил тюрьмой

12.12.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подыскал непыльную работу Михаилу Русому, который работает во власти аж с 1994 года, когда стал министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.

11 декабря глава Беларуси освободил Михаила Русого от должности помощника президента — инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность, пишет "Солидарность".

Теперь опытный чиновник будет работать в Совете Республики председателем Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению. Работа эта непыльная – верхняя палата парламента является в современной Беларуси декоративной структурой. Впрочем, как и нижняя.

Решение Лукашенко красноречиво свидетельствует об особенностях его политики в отношении чиновников. В присутствии телекамер глава Беларуси их нещадно критикует, обвиняя во всех провалах.


Но те чиновники, которые молча принимают упреки и почти унижения, потом получают новые должности во власти.

Русый не раз становился объектом для критики Лукашенко. Однажды в связи с непростой ситуацией на свинокомплексах глава государства даже грозил чиновнику: «Это тюрьма, Михаил Иванович, это тюрьма!».

Весной этого года Лукашенко уволил Русого с поста вице-премьера после разноса на фермах в Шкловском районе. И почти сразу же дал ему новую должность – помощника президента.
 
 
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Александр Лукашенко подыскал непыльную работу Михаилу Русому, который работает во власти аж с 1994 года, когда стал министром природных ресурсов и охраны окружающей...
 
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