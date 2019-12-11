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В Витебске сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного

12.12.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного
Фото из открытых источников

Инцидент произошел 11 декабря утром в Витебске на ул. Воинов-Интернационалистов. Водитель иномарки на российских регистрационных номерах проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Началась погоня. Водитель-иностранец игнорировал требования об остановке, выезжал на «встречку».

В итоге сотрудникам ГАИ удалось заблокировать машину нарушителя на выезде из города. Водитель, им оказался 35-летний житель Сенненского района, был пьян. В 2016 году его на пять лет лишили права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

В Витебске сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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