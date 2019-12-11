В Витебске сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного

Источник материала: Аргументы и факты

Инцидент произошел 11 декабря утром в Витебске на ул. Воинов-Интернационалистов. Водитель иномарки на российских регистрационных номерах проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Началась погоня. Водитель-иностранец игнорировал требования об остановке, выезжал на «встречку».