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Безвременье. О премьере фильме «Возера радасці» Алексея Полуяна

12.12.2019 10:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Безвременье. О премьере фильме «Возера радасці» Алексея Полуяна
«Возера радасцi». © / Кадр из фильма
  • Почитал на форумах, что пишут о фильме «Возера радасці» Алексея Полуяна, и опешил: для кого-то тема не раскрыта, для кого-то образы не выпуклы и т. д. Почему-то на одном из самых престижных фестивалей, в Клермон-Ферране, фильм приняли с восторгом, в Испании юная исполнительница роли Яси получила приз как лучшая актриса, а белорусам все неймется: опять не так кино сняли… Что с нами не так? Александр, Минск
  • О каком периоде рассказывает фильм «Возера радасці»? В книге вроде речь про 90-е, но, на мой взгляд, происходящее в картине актуально и для нашего времени. Более того, белорусская сущность подмечена очень четко: молчаливость, отдаленность, отсутствие душевной близости, когда люди не разговаривают и не смотрят друг другу в глаза… Респект режиссеру! Наверное, нелегко было снимать такое кино? А. Петровская, Минск

В первый день проката фильма «Возера радасці» зал кинотеатра «Москва» был полон. Конечно, среди зрителей было много причастных к созданию фильма: режиссер с большой любовью и уважением представлял и актеров, и осветитетелей, и гримеров. Но были и такие люди, как зрительница из Гомеля. Женщина рассказала, что, услышав о премьере в Минске художественного фильма Алексея Полуяна, решила обязательно приехать:

- Я узнала об этом режиссере несколько лет назад. Был вечер, я переключала каналы и вдруг наткнулась на интервью молодого, ранее мне неизвестного кинематографиста. Он мне показался глубоким человеком, и, несмотря на позднее время, я решила посмотреть документальный фильм «Край жанчын», который демонстрировали после интервью. И, знаете, увиденное меня поразило. Поэтому я решила, что должна обязательно поехать на премьеру нового фильма Алексея. Спасибо за то, что я увидела…

Безвременье. О премьере фильме «Возера радасці» Алексея Полуяна
Алексей Полуян. Фото: Фото из открытых источников

Сам режиссер, который бросил IT-сферу и поступил на режиссуру в Кассельскую академию искусств (Германия), в которой сейчас доучивается, признался, что этот фильм для него особенный, потому что судьба главной героини Яси перекликается с судьбой его отца, который тоже воспитывался в детском доме. Алексей Полуян хотел найти ответ на вопрос: как родители могут отдавать своих детей в интернат?

Безвременье. О премьере фильме «Возера радасці» Алексея Полуяна
Виктор Мартинович. Фото: Фото из открытых источников

- Ответа тогда я не нашел. А в 2016 году в моих руках оказалась одноименная книга Виктора Мартиновича, из которой я узнал историю Яси: ее отец сдал в детдом после смерти жены - мамы девочки. Я тут же встретился с Виктором и получил разрешение на вольную адаптацию романа. Для меня было принципиально, чтобы Ясю сыграла юная актриса с такой же судьбой, как у героини книги и у моего отца. И я ее нашел в Могилевской SOS-Детской деревне. Меня поразило, что у 9-летней девочки были глаза взрослого человека. Когда исполнительнице главной роли Насте Пляц было 3 года, родная мать привела ее вместе с братом к порогу детского дома и оставила там.

Как это было

Фильм снимала интернациональная команда: представители Беларуси, Германии, Грузии, Армении, Украины, Болгарии. Алексей сам продюсирует свои фильмы и ищет деньги на съемки. Часть средств на «Возера радасці» выделил немецкий кинофонд, часть - личные деньги Полуяна.

Из профессиональных актеров в картине были заняты Алесь Молчанов, Игорь Сигов, Светлана Аникей, Татьяна Мархель, Денис Тарасенко. Остальные действующие лица в кадре - жители деревни Любейки Ляховичского района, где проходили съемки.

Алексей Полуян рассказал, что все старались помочь чем только можно:

- Перед съемками сцены свадьбы мы повесили на магазин объявление о том, что нужны люди в массовку. Думали, придут пара десятков человек, а их оказалось восемьдесят! Сельчане надели лучшие наряды, принесли подарки. Потом, оказалось, многие решили, что это у меня была свадьба! (Смеется.)

Безвременье. О премьере фильме «Возера радасці» Алексея Полуяна
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Визуальная составляющая

Режиссер, уже будучи взрослым человеком, принял сознательное решение говорить на белорусском языке. Фильм - тоже на белорусском. Алексея спрашивают, почему его герои мало разговаривают, общаются короткими фразами, а Игорь Сигов даже пошутил, что впервые роль была так немногословна, из-за чего ему было очень непривычно.

Режиссер ответил, что для него все-таки на первом месте - визуальная составляющая. И то, что мы видим в кадре, - это правда художественно красиво.

Что касается периода, в который происходят события в фильме, то Алексей Полуян хотел создать у зрителей ощущение застывшего безвременья, в котором, по его мнению, мы, белорусы, и живем.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Судьба главной героини перекликается с судьбой отца режиссера, который воспитывался в детдоме.
 
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