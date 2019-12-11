А ваша машина «переобута»?

Республиканская профилактическая акция « Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин» завершилась на минувшей неделе. С 1 декабря белорусские автомобилисты должны были сменить летнюю резину на зимние шины. В заключительный день акции по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимний период корреспондент «КС» вместе с сотрудниками ОГАИ Смолевичского РОВД Дмитрием Городко и Ириной Стрельцовой отправились в рейд, чтобы посмотреть, все ли смолевичане соблюдают правила.

Рейд проходил по Смолевичам и окрестностям. Пусть зима еще не вступила в полной мере в свои права, нет снега и наледи, но декабрьская погода неустойчива, меняется каждый день. Поэтому участникам дорожного движения нужно быть начеку .

— Большинство водителей в этом году отнеслось к своей безопасности серьезно, — отмечает старший госавтоинспектор Дмитрий Городко. — Однако нарушения встречаются. У некоторых водителей, остановленных в ходе рейда, была установлена зимняя резина, но высота рисунка протектора была ниже допустимой нормы — менее 4 мм.

Большинство автомобилистов признались, несмотря на то, что осень и начало зимы были необычно теплыми, с понижением температуры ниже семи градусов со знаком плюс, поспешили на шиномонтажи: заранее «переобуть» авто. Личная безопасность дороже.

– Разница между зимней и летней резиной на дороге весьма ощутима, — признается смолевичанин Дмитрий. — В городе, где дороги более чистые, это, может, и не так заметно, но за городом машина на дороге неустойчивая, ее водит. То, что Госавтоинспекция внимательно следит за тем, все ли автомобилисты используют зимнюю резину, ведь одна «непереобутая» на дороге машина может привести к аварии и пострадавшим.





— Зимняя дорога таит в себе больше опасностей, чем летняя, — говорит инспектор ДПС Ирина Стрельцова. — Поэтому хочется напомнить водителям быть осторожнее и внимательнее на дороге. А еще — не экономить на резине. И уж тем более не устанавливать зимние шины только на передней оси автомобиля, оставляя на задней «лето». Такая экономия влияет на безопасность и по закону является административным правонарушением”.

Хочется напомнить автомобилистам, что согласно ч.5 ст. 18.22 КоАП, если на автомашине установлена летняя резина, то водитель получит предупреждение или заплатит штраф до 12,75 рубля.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах автомобиля и должны иметь достаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. Если высота рисунка меньше указанной, то, согласно ч. 3 ст. 18.12 КоАП, автовладелец получит предупреждение или штраф до 25,5 рубля. За повторное в течение года нарушение (ч. 9 ст. 18.12 КоАП) — от 51 до 122 рублей.

— В связи со сложными погодными условиями ГАИ настоятельно рекомендует перейти на зимний стиль вождения, — говорит Ирина Стрельцова. — Недостаточно просто сменить резину. Важно увеличивать дистанцию между авто в потоке, следить за боковым интервалом, не делать резких движений на дороге. Скоростной режим нужно снизить и по возможности отказаться от обгона.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

На фото : во время рейда.

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