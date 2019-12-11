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Единственный российский авианосец загорелся, есть пострадавший

12.12.2019 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, пострадал минимум один человек, не удается установить связь с тремя. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на «Интерфакс».


Фото: rusjev.net

По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Информацию о возгорании также подтвердило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 1982 году. Он может нести более 50 летательных аппаратов, в состав его вооружения входят крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», а также система противолодочной обороны. В феврале «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск из похода в Северное море. Во время похода он впервые в истории ВМФ применил палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. Как пишет «Интерфакс», во время похода крейсер потерял два палубных истребителя, аварии произошли при заходе на посадку.

 
 
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«Адмирал Кузнецов» давно находится на ремонте.
 
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