ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ужас! На пожаре в психдиспансере погибли пациенты - один сгорел заживо

12.12.2019 11:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пожар произошел 12 декабря около 8 утра в психдиспансере, находящемся в деревне Жодишки Сморгонского района



По предварительной информации МЧС, пожар начался из-за загоревшегося телевизора в фойе на втором этаже.

К моменту прибытия спасателей плотный дым заполнил коридор и помещения медучреждения. 

Работники эвакуировали пациентов (51 человека) до прибытия МЧС. 

При проведении разведки был обнаружен погибшим находившийся на лечении 66-летний мужчина и еще живая 80-летняя женщина, которую спасатели вынесли на свежий воздух, но, увы, через несколько часов она скончалась в больнице.
 
Эвакуированные пациенты временно размещены в соседнем здании. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются прибывшей следственно-оперативной группой.
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар произошел 12 декабря около 8 утра в психдиспансере, находящемся в деревне Жодишки Сморгонского района
 
Новости дня
Новости разные
 
Единственный российский авианосец загорелся, есть пострадавший
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика