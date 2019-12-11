Жительница Копыля набрала в долг 200 000 долларов «для расширения бизнеса»

Источник материала: Слуцк Город

В Копыле раскрыто масштабное мошенничество, совершенное по принципу финансовой пирамиды. Подозреваемой оказалась 32-летняя местная жительница, от действий которой причинен ущерб почти на сумму в 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

— Женщина обладала уникальной способностью убеждать людей. Представляясь успешным предпринимателем в сфере строительства, она предлагала жителям района вложиться в развитие бизнеса, связанного с утеплением трубопроводов. Для этого нужно было лишь одолжить определенную сумму денег под выгодный процент, — рассказал Владимир Рудаковский, заместитель начальника Копыльского РОВД.

Позже выяснилось, что никакой коммерции не существовало. Деньги первых кредиторов женщина потратила, а чтобы вернуть долги искала новых «клиентов». В итоге серия займов с марта по октябрь 2019 года остановилась на нескольких жителях райцентра. В общей сложности они лишились 160 тыс. долларов, 18 тыс. евро и 510000 российских рублей, о чем было сообщено в милицию.

Подозреваемую водворили в ИВС, а материалы проверки передали следователям для дачи правовой оценки ее действиям.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают иных возможных потерпевших и проверяют фигурантку на причастность к подобным преступлениям.

Известно, что 10 лет назад она привлекалась к уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.



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