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Жительница Копыля набрала в долг 200 000 долларов «для расширения бизнеса»

12.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Копыле раскрыто масштабное мошенничество, совершенное по принципу финансовой пирамиды. Подозреваемой оказалась 32-летняя местная жительница, от действий которой причинен ущерб почти на сумму в 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

— Женщина обладала уникальной способностью убеждать людей. Представляясь успешным предпринимателем в сфере строительства, она предлагала жителям района вложиться в развитие бизнеса, связанного с утеплением трубопроводов. Для этого нужно было лишь одолжить определенную сумму денег под выгодный процент, рассказал Владимир Рудаковский, заместитель начальника Копыльского РОВД.

Позже выяснилось, что никакой коммерции не существовало. Деньги первых кредиторов женщина потратила, а чтобы вернуть долги искала новых «клиентов». В итоге серия займов с марта по октябрь 2019 года остановилась на нескольких жителях райцентра. В общей сложности они лишились 160 тыс. долларов, 18 тыс. евро и 510000 российских рублей, о чем было сообщено в милицию.

Подозреваемую водворили в ИВС, а материалы проверки передали следователям для дачи правовой оценки ее действиям.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают иных возможных потерпевших и проверяют фигурантку на причастность к подобным преступлениям.

Известно, что 10 лет назад она привлекалась к уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В Копыле раскрыто масштабное мошенничество, совершенное по принципу финансовой пирамиды. Подозреваемой оказалась 32-летняя местная жительница, от действий...
 
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