Источник материала: Новости Волковыска

Первый в этом году новогодний поезд в поместье Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща» отправится из Минска 13 декабря 2019 года.

Необычный маршрут выходного дня организовывают для туристов в новогодние и рождественские праздники, а также во время зимних каникул у школьников.

Новогодний поезд будет ходить из Минска в Брест – 13, 20, 24 и 27 декабря, а также 2, 4, 6 и 13 января.

Отправление поезда со станции Минск-Пассажирский в 21.57. Прибытие в Брест – в 7:50. Затем туристов доставят на автобусах в Беловежскую пущу. В поместье Деда Мороза гости пробудут целый день.

Посетителям обещают насыщенную программу. Помимо встречи с Дедом Морозом, дети увидят домик Снегурочки, волшебную мельницу, посетят музей подарков Деда Мороза, побывают на аллее знаков восточного календаря и поляне двенадцати месяцев.

Обратно в Минск новогодний экспресс будет отправляться из Бреста в 17.28. Прибытие в столицу – в 22.18.

Туристический проект «Путешествие в Поместье Деда Мороза» существует уже на протяжении 8 лет. Ежегодно туристический поезд по направлению Минск–Брест–Минск перевозит более 1600 человек.

Ожидается, что в текущем сезоне «Путешествие в Поместье Деда Мороза» совершат более 2000 пассажиров.