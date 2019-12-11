4G заработает в полную силу: А1 договорились с beCloud

Источник материала: Myfin

Генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз (на первом плане справа). Фото Myfin.by

В Беларуси строительством 4G-сети по технологии LTE и LTE Advanced занимается инфраструктурный оператор beCloud, с которым операторы мобильной связи заключают соглашения об использовании необходимых ресурсов. Начиная с марта 2019 года доступ к 4G-сети предоставляется абонентам А1. Проект, который будет реализован в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между А1 и beCloud, позволит запустить 4G- сеть, доступную как в крупных городах, так и в отдаленных уголках страны.

«Гарантия высокого качества оказываемых услуг для наших абонентов, в том числе и по предоставлению доступа к связи 4G, всегда остается приоритетом работы А1. И именно для обеспечения покрытия 4G-сети, сопоставимого по охвату территории страны с существующей 3G-сетью А1, мы и консолидируем усилия вместе с нашими партнерами. Мы рады, что уже в ближайшие годы связь четвертого поколения станет доступна абонентам компании повсеместно – в больших и малых городах и даже в сельской местности», – отметил генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз.

Реализация совместного проекта А1 и beCloud по развитию мобильной связи стандарта 4G в полном объеме займет три года. Первый из запланированных этапов будет завершен уже к концу 2019 года. Он предполагает единовременное включение более 2000 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 1800 МГц, что сделает доступной 4G-связь абонентам А1 в пределах существующей LTE-сети beСloud. Сегодня она охватывает все областные центры Беларуси, а также большинство крупных городов, таких как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Добруш, Жлобин, Лида, Мозырь, Молодечно, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Рогачев, Солигорск и др. В итоге связь стандарта 4G станет доступна абонентам А1 на территории, где проживает порядка 76% населения страны. Первыми городами, где в рамках программы сотрудничества станет доступна технология 4G для абонентов А1, станут Гомель, Жлобин и Бобруйск.

На пресс-конференции. Олег Седельник (слева), Гельмут Дуз (в центре). Фото Myfin.by

Вторая фаза реализации проекта стартует с января 2020 года. Она подразумевает развертывание 4G-сети beCloud в сельской местности в частотном диапазоне 800 МГц и на базе инфраструктуры A1. Чтобы гарантировать своим абонентам наилучший пользовательский опыт, компания А1 предоставит оператору beCloud свою инфраструктуру под базовые станции, а также транспортную сеть на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи. Данная схема взаимодействия была успешно опробована партнерами в рамках работ по перезапуску 4G-сети для абонентов А1 в Пинске в ноябре 2019 года. В итоге зона покрытия сети 4G для абонентов А1 сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети компании, обеспечив покрытие более 97% территории Беларуси.

Работы в рамках второй фазы совместного проекта А1 и beCloud будут осуществляться поэтапно. Первыми регионами, в которых партнеры приступят к развертыванию 4G-сети на базе инфраструктуры А1, станут Гомельская, Могилевская и Витебская области. Только в Гомельской области планируется подключить более 300 базовых станций. Всего же число запущенных базовых станций за три года превысит 3000.

Генеральный директор beCloud Олег Седельник. Фото Myfin.by



«Благодаря сотрудничеству наших компаний, сеть LTE в Беларуси продолжает развиваться и расширяться. Мы, как инфраструктурный оператор, прикладываем все усилия для максимального покрытия территории страны связью 4G. Так, с нового года beCloud и А1 впервые в Беларуси запускают сеть LTE в диапазоне 800 МГц. Мы рады нашему успешному сотрудничеству, ведь только совместная кооперация операторов связи позволяет работать на благо абонентов», – подчеркнул генеральный директор beCloud Олег Седельник.



Фото Myfin.by

В настоящее время услуги мобильного интернета по технологии 4G предоставляются абонентам A1 в сети инфраструктурного оператора beСloud в диапазоне радиочастот 1800 МГц. На втором этапе проекта впервые в Беларуси будет задействован частотный диапазон 800 МГц. Это позволит расширить географию покрытия сетью LTE и обеспечить высокую скорость передачи данных даже в условиях повышенной нагрузки на существующие базовые станции.