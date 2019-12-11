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Улучшает самооценку и делает привлекательнее. Рассказываем о пользе флирта

12.12.2019 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Флирт полезен для здоровья и помогает разрядить обстановку. У него есть и другие положительные моменты. Какие именно – читайте в нашем материале. 

Улучшает настроение 

Когда человек флиртует, его мозг вырабатывает эндорфины, которые уменьшают боль и делают счастливее. В случае с мужчинами даже проводился эксперимент. Если молодой человек заигрывает с девушкой или просто делает ей комплимент, у парня вырабатывается тестостерон. 

Улучшает самооценку и делает привлекательнее. Рассказываем о пользе флирта
Фото: pixabay.com 

Повышает самооценку 

Если, конечно, на флирт человеку не отвечают грубостью. Процесс флирта позволяет получить удовольствие от общения, поскольку ненароком сказанная похвала может быть встречена улыбкой или ответным комплиментом. А если парню или девушке удаётся нормально с кем-то поговорить, то самооценка собеседников поднимается. 

Освежает отношения 

Спустя годы после свадьбы в отношениях между супругами пропадает искра. Но если муж и жена вновь начнут флиртовать, приглашать друг-дружку на свидание и так далее, то отношения между ними укрепятся. 

Делает увереннее в глазах других 

Если в компании есть десять человек, и один из них начал флиртовать с другим, кто из этих десяти покажется вам наиболее уверенным в себе? Обычно именно тот, кто начал заигрывать с другим человеком. Впрочем, когда кто-то вступает в диалог без намёка на флирт, он тоже кажется более уверенным. 

Не угрожает отношениям 

Если только один из партнёров не испытывает жуткой ревности. Обычно флирт довольно безобиден, а часть девушек признаётся, что если бы другие девушки не обращали внимание на их молодых людей, то парни казались бы им менее привлекательными. 

Улучшает самооценку и делает привлекательнее. Рассказываем о пользе флирта
Фото: pixabay.com 

Делает красивее 

Когда человек заигрывает с кем-то, то зачастую оба участника кажутся друг другу более привлекательными. Поскольку в таких диалогах люди не пытаются защищаться или нападать, а скорее играют в поддавки, они чувствуют себя свободнее и раскованнее. Слыша комплименты в свой адрес, могут обрести приятный румянец. 

Флиртующим тяжелее отказать 

Однако это распространяется только на разовые просьбы. В фильмах крутые главные герои нередко флиртуют с кассирами, врачами и людьми, оказывающими разные услуги, чтобы добиться чего-либо. В жизни это тоже работает, но если симпатичная девушка будет регулярно просить коллегу принести ей кофе, то с высокой вероятностью это закончится конфликтом. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие ошибки совершают парни, когда пытаются познакомиться с девушками.

Проверить, допускаете ли вы те же промашки, можно здесь

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Теги: знакомства
 
 
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Флирт полезен для здоровья и помогает разрядить обстановку. У него есть и другие положительные моменты. Какие именно – читайте в нашем материале.  Улучшает...
 
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