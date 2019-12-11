Согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь (далее – ТК):

В соответствии со статьей 268 ТК расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с одинокими матерями, имеющими детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов – до 18 лет), не допускается, кроме отдельных случаев.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 16, а также статье 268 ТК запрещается отказывать женщинам в заключении трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одиноким матерям – с наличием ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет).

Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов — до 18 лет), могут привлекаться к ночным, сверхурочным работам, работе в государственные праздники, праздничные дни, выходные дни и направляться в служебную командировку только с их письменного согласия (статьи 120, 263 ТК).

Женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, наниматель обязан предоставить трудовые отпуска по желанию работника до истечения шести месяцев работы у нанимателя (статья 166 ТК).

При составлении графика трудовых отпусков наниматель обязан запланировать отпуск по желанию работника женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет — в летнее или другое удобное время (статья 168 ТК).

Наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (статья 189 ТК).

Матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, по ее (его) заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования в порядке и на условиях, определяемых республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику в области труда (ч.1 статьи 265 ТК).

Согласно Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон):

— при назначении социальной пенсии детям-инвалидам в возрасте до 18 лет пенсии исчисляются при степени утраты здоровья: первой – 80 %, второй – 85 %, третьей – 95 %, четвертой – 110 % наибольшей величины утвержденного Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ) за два последних квартала (статьи 72, 73 Закона).

Согласно Закону Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (статья 18):

Дети-инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий имеют право на:

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства, обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь;

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси;

бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь;

первоочередное определение в учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, связи, службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь;

зачисление вне конкурса или преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения профессионально-технического образования, преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов для получения среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях на период обучения;

прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготовительные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся местами для проживания в общежитиях.

Согласно Инструкции, утвержденной постановлением Министерства социальной защиты Республики Беларусь от 03.08.2001 № 9 (в редакции постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.12.2007 № 191), материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики оказывается детям-инвалидам, с выплатой денежной суммы опекуну, органами по труду, занятости и социальной защите по месту получения пенсии в случаях: причинения вреда их здоровью и (или) имуществу, возникновения иных ситуаций, объективно нарушающих их нормальную жизнедеятельность и сложных для самостоятельного разрешения, требующих оперативного оказания материальной помощи.

Пособие назначается на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет независимо от получения других видов семейных пособий в следующих размерах: на ребенка-инвалида со I или II степенью утраты здоровья — 100 % БПМ; на ребенка-инвалида с III или IV степенью утраты здоровья, до достижения им возраста 3 лет включительно — 100 % БПМ, после достижения возраста 3 лет – 120 % БПМ.

Право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими ребенка (детей) старше 3 лет, если в семье воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет.

Пособие назначается на каждого ребенка старше 3 лет в следующих размерах: на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 70 % БПМ; на других детей – 50 % БПМ.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи» государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий; обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.

Санаторно-курортное лечение детей-инвалидов

Право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) имеют (пп. 4.7 п. 4 статьи 12 Закона);

лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в санаторно-курортные или оздоровительные организации, обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения (п. 5 статьи 12 Закона).

Гарантии в сфере занятости

Родителям, воспитывающим детей-инвалидов, государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия занятости населения как особо нуждающимся в социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда (статья 11 Закона);

гражданам, зарегистрированным в качестве безработных, имеющим на иждивении детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, размер пособия увеличивается на 10 процентов, а при наличии трех и более детей (двух и более детей-инвалидов) указанного возраста – на 20 процентов (статья 24 Закона).

Льготы по жилью

Право на получение жилого помещения социального пользования имеют состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды (подпункт 63.11 пункта 63 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 16 декабря 2013 г. № 563);

право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений предоставляется гражданам, в составе семей которых имеются дети-инвалиды (пп.1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» (далее – Указ));

внеочередное право на получение льготных кредитов имеют граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды (пп.1.2 пункта 1 Указа);

право на совместное использование льготного кредита и одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений имеют граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды (пп.1.3 пункта 1 Указа).

Дополнительную информацию можно получить в отделе пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.

Отдел пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.