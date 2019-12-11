Биржа по отъёму. Как не потерять сбережения, занимаясь «инвестициями»

Жительница Минска связалась с «инвестиционной платформой», которая на поверку оказалась мошеннической структурой, и осталась без 82 тысяч долларов. Случай не единственный. Периодически людям предлагают расстаться с деньгами под предлогом инвестирования в онлайн-биржи. «АиФ» с помощью эксперта разбирается, как легко отличить реальный бизнес от мошеннического.
Как это было
По данным Следственного комитета, 49-летняя жительница Минского района перечислила на виртуальный счет одной из организаций, которая позиционировала себя как инвестиционная платформа, 250 долларов - для игры на онлайн-бирже с помощью брокеров.
В последующем с ней неоднократно связывались представители платформы. Они сообщали, что сумма на счету многократно увеличилась. Чтобы обналичить деньги, требовалось перевести дополнительные суммы для уплаты налоговых сборов, услуг курьера и т. д.
С ноября 2018 по июль 2019 года белоруску «развели» более чем на 82 тысячи долларов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Золотые горы
- После того как в 2015 году в Беларуси на законодательном уровне урегулировали деятельность на рынке Форекс, уберечься от мошенников стало гораздо проще, чем раньше: нужно выбирать брокерскую компанию из специального реестра, который ведет Национальный банк. Сейчас туда входят 13 компаний, а сам
По совету эксперта, чтобы не остаться без денег, не прибегайте к услугам компаний, работающих в других юрисдикциях. Это не запрещено, но риск столкнуться с мошенниками выше. Кроме того, в случае если вас обманут, найти преступников будет очень сложно.
- Нужно помнить, что услуги доверительного управления в Беларуси могут оказывать только банки. Так что, если частное лицо или сомнительная компания предлагают вам отдать деньги в управление «опытному трейдеру» и получить золотые горы, от таких услуг лучше отказаться.
Риски есть всегда
Обращайте внимание и на рекламу - законодательство запрещает форекс-компаниям привлекать клиентов, обещая им определенный процент доходности. В спекулятивной торговле все очень непредсказуемо, сегодня может быть большой плюс, завтра - минус, так что гарантировать точную ставку невозможно.
Самое главное: торговля на Форексе отличается высокими рисками. Даже если вы пользуетесь услугами форекс-компании из реестра Нацбанка, это не гарантирует, что вы точно не потеряете деньги. Это означает лишь то, что форекс-компания их не украдет. А потери при торговле из-за неверно сделанных прогнозов - обычное дело, особенно для новичков.