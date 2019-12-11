Биржа по отъёму. Как не потерять сбережения, занимаясь «инвестициями»

Источник материала: Аргументы и факты

Жительница Минска связалась с «инвестиционной платформой», которая на поверку оказалась мошеннической структурой, и осталась без 82 тысяч долларов. Случай не единственный. Периодически людям предлагают расстаться с деньгами под предлогом инвестирования в онлайн-биржи. «АиФ» с помощью эксперта разбирается, как легко отличить реальный бизнес от мошеннического.

Как это было

По данным Следственного комитета, 49-летняя жительница Минского района перечислила на виртуальный счет одной из организаций, которая позиционировала себя как инвестиционная платформа, 250 долларов - для игры на онлайн-бирже с помощью брокеров.

В последующем с ней неоднократно связывались представители платформы. Они сообщали, что сумма на счету многократно увеличилась. Чтобы обналичить деньги, требовалось перевести дополнительные суммы для уплаты налоговых сборов, услуг курьера и т. д.

С ноября 2018 по июль 2019 года белоруску «развели» более чем на 82 тысячи долларов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Золотые горы

- После того как в 2015 году в Беларуси на законодательном уровне урегулировали деятельность на рынке Форекс, уберечься от мошенников стало гораздо проще, чем раньше: нужно выбирать брокерскую компанию из специального реестра, который ведет Национальный банк. Сейчас туда входят 13 компаний, а сам список можно найти на сайте регулятора, - рассказала в интервью «АиФ» финансовый консультант Жанна КУЛАКОВА. - Компании из реестра оказывают услуги в строгом соответствии с законодательством. У них сформирован уставный фонд в необходимом объеме, они делают отчисления в гарантийный фонд, регулярно отчитываются о своей деятельности, соблюдают правила рекламы и так далее - перечень требований довольно широкий. Помимо этого, в Беларуси есть два банка, которые оказывают услуги в сфере торговли на финансовых рынках. Таким образом, список надежных компаний расширяется до 15 штук - этого вполне достаточно, чтобы выбрать брокера с подходящими вам условиями обслуживания.

По совету эксперта, чтобы не остаться без денег, не прибегайте к услугам компаний, работающих в других юрисдикциях. Это не запрещено, но риск столкнуться с мошенниками выше. Кроме того, в случае если вас обманут, найти преступников будет очень сложно.

- Нужно помнить, что услуги доверительного управления в Беларуси могут оказывать только банки. Так что, если частное лицо или сомнительная компания предлагают вам отдать деньги в управление «опытному трейдеру» и получить золотые горы, от таких услуг лучше отказаться.

Риски есть всегда

Обращайте внимание и на рекламу - законодательство запрещает форекс-компаниям привлекать клиентов, обещая им определенный процент доходности. В спекулятивной торговле все очень непредсказуемо, сегодня может быть большой плюс, завтра - минус, так что гарантировать точную ставку невозможно.

Самое главное: торговля на Форексе отличается высокими рисками. Даже если вы пользуетесь услугами форекс-компании из реестра Нацбанка, это не гарантирует, что вы точно не потеряете деньги. Это означает лишь то, что форекс-компания их не украдет. А потери при торговле из-за неверно сделанных прогнозов - обычное дело, особенно для новичков.