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Биржа по отъёму. Как не потерять сбережения, занимаясь «инвестициями»

12.12.2019 15:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Биржа по отъёму. Как не потерять сбережения, занимаясь «инвестициями»
Фото из открытых источников

Жительница Минска связалась с «инвестиционной платформой», которая на поверку оказалась мошеннической структурой, и осталась без 82 тысяч долларов. Случай не единственный. Периодически людям предлагают расстаться с деньгами под предлогом инвестирования в онлайн-биржи. «АиФ» с помощью эксперта разбирается, как легко отличить реальный бизнес от мошеннического.

Биржа по отъёму. Как не потерять сбережения, занимаясь «инвестициями» Реально ли зарабатывать на Форексе? Или это «лохотрон»?

Как это было

По данным Следственного комитета, 49-летняя жительница Минского района перечислила на виртуальный счет одной из организаций, которая позиционировала себя как инвестиционная платформа, 250 долларов - для игры на онлайн-бирже с помощью брокеров.

В последующем с ней неоднократно связывались представители платформы. Они сообщали, что сумма на счету многократно увеличилась. Чтобы обналичить деньги, требовалось перевести дополнительные суммы для уплаты налоговых сборов, услуг курьера и т. д.

С ноября 2018 по июль 2019 года белоруску «развели» более чем на 82 тысячи долларов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Золотые горы

- После того как в 2015 году в Беларуси на законодательном уровне урегулировали деятельность на рынке Форекс, уберечься от мошенников стало гораздо проще, чем раньше: нужно выбирать брокерскую компанию из специального реестра, который ведет Национальный банк. Сейчас туда входят 13 компаний, а сам список можно найти на сайте регулятора, - рассказала в интервью «АиФ» финансовый консультант Жанна КУЛАКОВА. - Компании из реестра оказывают услуги в строгом соответствии с законодательством. У них сформирован уставный фонд в необходимом объеме, они делают отчисления в гарантийный фонд, регулярно отчитываются о своей деятельности, соблюдают правила рекламы и так далее - перечень требований довольно широкий. Помимо этого, в Беларуси есть два банка, которые оказывают услуги в сфере торговли на финансовых рынках. Таким образом, список надежных компаний расширяется до 15 штук - этого вполне достаточно, чтобы выбрать брокера с подходящими вам условиями обслуживания.

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По совету эксперта, чтобы не остаться без денег, не прибегайте к услугам компаний, работающих в других юрисдикциях. Это не запрещено, но риск столкнуться с мошенниками выше. Кроме того, в случае если вас обманут, найти преступников будет очень сложно.

- Нужно помнить, что услуги доверительного управления в Беларуси могут оказывать только банки. Так что, если частное лицо или сомнительная компания предлагают вам отдать деньги в управление «опытному трейдеру» и получить золотые горы, от таких услуг лучше отказаться.

Риски есть всегда

Обращайте внимание и на рекламу - законодательство запрещает форекс-компаниям привлекать клиентов, обещая им определенный процент доходности. В спекулятивной торговле все очень непредсказуемо, сегодня может быть большой плюс, завтра - минус, так что гарантировать точную ставку невозможно.

Самое главное: торговля на Форексе отличается высокими рисками. Даже если вы пользуетесь услугами форекс-компании из реестра Нацбанка, это не гарантирует, что вы точно не потеряете деньги. Это означает лишь то, что форекс-компания их не украдет. А потери при торговле из-за неверно сделанных прогнозов - обычное дело, особенно для новичков.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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