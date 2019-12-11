«Я не довесок к Петросяну»: молодая жена 74-летнего юмориста ответила на критику

Источник материала: Tut.by

30-летняя Татьяна Брухунова решила не молчать в ответ на обвинения и упреки из-за брака с 74-летим Евгением Петросяном и ответила в Instagram.

Татьяна заявила, что намерена закрыть «богадельную», которая организовалась на ее странице в последние дни. Брухунова отметила, что у нее всё хорошо, и она продолжает жить в привычном ритме.

— Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось! Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу всех вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему.

Девушка напомнила, что Instagram — это ее публичный фотоальбом.

— Здесь нет и не будет тех снимков, что я считаю личными. Родных, близких, друзей демонстрировать тут я буду ровно в той пропорции, что и раньше, то есть не более 1% от всех постов (во всяком случае на данный момент).

Также она попросила не обращаться к ней за комментариями по вопросам, связанным с ее личной жизнью:

— Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на «доброжелателей».





Напомним, Евгений Петросян женился на своей помощнице в начале декабря . Татьяна стала пятой женой артиста. Девушка познакомилась с юмористом благодаря его четвертой жене, Елене Степаненко. Татьяна работала у артистки системным администратором, однако вскоре стала директором Петросяна.